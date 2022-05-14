МИД Турции: турки выступили против вступления Финляндии в НАТО

14 мая 2022 в 23:32 Размер текста - 17 +

Турки просят блокировать членство Финляндии в НАТО из-за политики страны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Большинство граждан Турции просят власти страны блокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО, причиной этому стала политика с запрещенной Рабочей партией Курдистана (РПК). Об этом заявил глава МИД Мевлют Чавушоглу. «НАТО — это прежде всего военно-политический альянс союзников. Финляндия и Швеция открыто поддерживают РПК, которой осуществляются террористические атаки на Турцию, буквально вчера погиб наш военнослужащий. Большинство жителей Турции просят нас блокировать процесс из-за наличия такой политики», — сказал Чавушоглу журналистам. Он сообщил, что власти Турции намерены обсуждать этот вопрос с остальными союзниками НАТО. Вскоре ожидаются переговоры с коллегами из Стокгольма и Хельсинки, отметил министр. Для Турции вступление Швеции и Финляндии в НАТО является вопросом национальной безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента Тайипа Эрдогана Ибрагим Калин. Ранее глава отдела внешних связей Турции Эфкан Ала заявила о том, что Финляндия и Швеция должны пересмотреть свои отношения с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана, чтобы иметь возможность для вступления в Североатлантический альянс. В МИД страны уже сообщили, что Финляндия подаст заявку на вступление в НАТО на следующей неделе. Официальные представители Швеции обещали принять решение по вступлению в НАТО 15 мая. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Большинство граждан Турции просят власти страны блокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО, причиной этому стала политика с запрещенной Рабочей партией Курдистана (РПК). Об этом заявил глава МИД Мевлют Чавушоглу. «НАТО — это прежде всего военно-политический альянс союзников. Финляндия и Швеция открыто поддерживают РПК, которой осуществляются террористические атаки на Турцию, буквально вчера погиб наш военнослужащий. Большинство жителей Турции просят нас блокировать процесс из-за наличия такой политики», — сказал Чавушоглу журналистам. Он сообщил, что власти Турции намерены обсуждать этот вопрос с остальными союзниками НАТО. Вскоре ожидаются переговоры с коллегами из Стокгольма и Хельсинки, отметил министр. Для Турции вступление Швеции и Финляндии в НАТО является вопросом национальной безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента Тайипа Эрдогана Ибрагим Калин. Ранее глава отдела внешних связей Турции Эфкан Ала заявила о том, что Финляндия и Швеция должны пересмотреть свои отношения с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана, чтобы иметь возможность для вступления в Североатлантический альянс. В МИД страны уже сообщили, что Финляндия подаст заявку на вступление в НАТО на следующей неделе. Официальные представители Швеции обещали принять решение по вступлению в НАТО 15 мая.