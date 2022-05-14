14 мая 2022
13 мая 2022

Челябинский боксер победил на ринге после длительного перерыва

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция с чемпионом мира по боксу по версии WBO Сергеем Ковалевым. Челябинск, ковалев сергей
Сергей Ковалев не выходил на ринг 2,5 года Фото:

Челябинский боксер Сергей Ковалев, которые с 2019 года не выходил на ринг, победил болгарина Тервела Пулева. Поединок проходил в Инглвуде, штат Калифорния.

«Ковалев начал поединок не лучшим образом. Первые два раунда он больше присматривался к сопернику и немного уступал ему. Но вскоре освоился на ринге», — пишет ТАСС.

Судьи отдали победу Ковалеву. Теперь на счету Ковалева 35 побед (29 нокаутов), четыре поражения и одна ничья.

Бывший чемпион мира по боксу Сергей Ковалев в 2020 году был осужден на три года условного срока в США за избиение девушки. Инцидент произошел в 2018 году в Калифорнии. Ковалев избил американскую модель на мероприятии, приуроченном к открытию боксерского зала в городе Биг Бэр. Пострадавшая получила открытую рану головы, две травмы позвоночника и перелом носа. В 2021 году он также провалил допинг-тест — крови спортсмена был обнаружен синтетический тестостерон.

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Челябинский боксер Сергей Ковалев, которые с 2019 года не выходил на ринг, победил болгарина Тервела Пулева. Поединок проходил в Инглвуде, штат Калифорния. «Ковалев начал поединок не лучшим образом. Первые два раунда он больше присматривался к сопернику и немного уступал ему. Но вскоре освоился на ринге», — пишет ТАСС. Судьи отдали победу Ковалеву. Теперь на счету Ковалева 35 побед (29 нокаутов), четыре поражения и одна ничья. Бывший чемпион мира по боксу Сергей Ковалев в 2020 году был осужден на три года условного срока в США за избиение девушки. Инцидент произошел в 2018 году в Калифорнии. Ковалев избил американскую модель на мероприятии, приуроченном к открытию боксерского зала в городе Биг Бэр. Пострадавшая получила открытую рану головы, две травмы позвоночника и перелом носа. В 2021 году он также провалил допинг-тест — крови спортсмена был обнаружен синтетический тестостерон.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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