Челябинский боксер победил на ринге после длительного перерыва

Сергей Ковалев не выходил на ринг 2,5 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский боксер Сергей Ковалев, которые с 2019 года не выходил на ринг, победил болгарина Тервела Пулева. Поединок проходил в Инглвуде, штат Калифорния.

«Ковалев начал поединок не лучшим образом. Первые два раунда он больше присматривался к сопернику и немного уступал ему. Но вскоре освоился на ринге», — пишет ТАСС.

Судьи отдали победу Ковалеву. Теперь на счету Ковалева 35 побед (29 нокаутов), четыре поражения и одна ничья.

Бывший чемпион мира по боксу Сергей Ковалев в 2020 году был осужден на три года условного срока в США за избиение девушки. Инцидент произошел в 2018 году в Калифорнии. Ковалев избил американскую модель на мероприятии, приуроченном к открытию боксерского зала в городе Биг Бэр. Пострадавшая получила открытую рану головы, две травмы позвоночника и перелом носа. В 2021 году он также провалил допинг-тест — крови спортсмена был обнаружен синтетический тестостерон.