Алексей Орлов (справа) устроил подчиненным разнос после совещания у Евгения Куйвашева Фото: Размик Закарян © URA.RU

С мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым случился конфуз. По данным URA.RU, директор одного из городских предприятий якобы без ведома градоначальника попросил у губернатора Евгения Куйвашева дополнительное финансирование на одну из программ.

Это произошло 12 мая на заседании регионального штаба по противодействию антироссийским санкциям. «Там присутствовали и Орлов, и его подчиненный. Но Орлов был не в курсе содержания доклада. И после совещания Куйвашев спросил у него, в чем дело. А Орлов не знал, что ответить», — поделился источник в правительстве Свердловской области.

«На следующее утро Орлов собрал глав районов и заместителей. Глава сказал, что его подставили. И, если еще раз такое повторится, будут кадровые решения. Не только по директорам МУПов, но и профильным вице-мэрам», — передал месседж градоначальника еще один собеседник. Третий инсайдер отметил, что, по его данным, интриги против Орлова не было.

«Насколько я понял, доклад директора отправляли Орлову еще перед майскими праздниками. Однако бумаги до него по какой-то причине не дошли. Поэтому здесь вина, скорее, на ком-то из вице-мэров», — объяснил собеседник.

Ни один из источников фамилию менеджера, участвовавшего в совещании у Куйвашева 12 мая, и название предприятия не раскрыл. Судя по релизу, размещенному на сайте регионального департамента информполитики, речь на штабе шла про ЖКХ. Отсюда можно сделать вывод, что от города на мероприятии присутствовал директор «Водоканала». Но узнать, правда ли это, к моменту публикации не удалось: Евгений Лузгин не ответил на звонок.

В пресс-службе мэрии сказали, что, поскольку совещание 13 мая было закрытым, стоит опираться на официальный релиз. Там упоминаний о разносе от Орлова нет.

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