16 мая 2022

Под окнами многоэтажки в Перми найден труп

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Труп был обнаружен около многоэтажного дома на окраине Перми Фото:

На окраине Перми в микрорайоне Липовая Гора у многоэтажки местные жители обнаружили труп мужчины. В группе «ЧП ДТП Пермь» во «ВКонтакте» сообщают, что пермяк совершил суицид.

«Липовая гора. Мужчина совершил суицид», — сообщается в паблике. На фото видны многоэтажное жилое здание и сотрудники спецслужб.

В пресс-службе СК по Пермскому краю сообщили, что по факту обнаружения тела проводится проверка. Пока устанавливают обстоятельства и причины. URA.RU также рассказывало о том, как жители Тюмени обнаружили труп под окнами дома в центре города. Сообщалось, что мужчина умер насильственной смертью.

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На окраине Перми в микрорайоне Липовая Гора у многоэтажки местные жители обнаружили труп мужчины. В группе «ЧП ДТП Пермь» во «ВКонтакте» сообщают, что пермяк совершил суицид. «Липовая гора. Мужчина совершил суицид», — сообщается в паблике. На фото видны многоэтажное жилое здание и сотрудники спецслужб. В пресс-службе СК по Пермскому краю сообщили, что по факту обнаружения тела проводится проверка. Пока устанавливают обстоятельства и причины. URA.RU также рассказывало о том, как жители Тюмени обнаружили труп под окнами дома в центре города. Сообщалось, что мужчина умер насильственной смертью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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