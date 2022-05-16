Под окнами многоэтажки в Перми найден труп

17 мая 2022 в 12:38 Размер текста - 17 +

Труп был обнаружен около многоэтажного дома на окраине Перми Фото: Анна Майорова © URA.RU На окраине Перми в микрорайоне Липовая Гора у многоэтажки местные жители обнаружили труп мужчины. В группе «ЧП ДТП Пермь» во «ВКонтакте» сообщают, что пермяк совершил суицид. «Липовая гора. Мужчина совершил суицид», — сообщается в паблике. На фото видны многоэтажное жилое здание и сотрудники спецслужб. В пресс-службе СК по Пермскому краю сообщили, что по факту обнаружения тела проводится проверка. Пока устанавливают обстоятельства и причины. URA.RU также рассказывало о том, как жители Тюмени обнаружили труп под окнами дома в центре города. Сообщалось, что мужчина умер насильственной смертью. Подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П» , будьте в курсе всех важных событий.

На окраине Перми в микрорайоне Липовая Гора у многоэтажки местные жители обнаружили труп мужчины. В группе «ЧП ДТП Пермь» во «ВКонтакте» сообщают, что пермяк совершил суицид. «Липовая гора. Мужчина совершил суицид», — сообщается в паблике. На фото видны многоэтажное жилое здание и сотрудники спецслужб. В пресс-службе СК по Пермскому краю сообщили, что по факту обнаружения тела проводится проверка. Пока устанавливают обстоятельства и причины. URA.RU также рассказывало о том, как жители Тюмени обнаружили труп под окнами дома в центре города. Сообщалось, что мужчина умер насильственной смертью.