Николай Бондаренко призвал СК проверить молодогвардейцев Тюмени. Видео

18 мая 2022 в 14:26 Размер текста - 17 +

Бондаренко считает, что в пожаре на озере Круглое виноваты члены «Молодой гвардии» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Блогер и экс-депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко призвал СК РФ и Генпрокуратуру провести проверку в отношении членов тюменской «Молодой гвардии Единой России». Заявление политик сделал на своем YouTube-канале. Поводом стал пожар у озера Круглое, в котором ранее обвинили общественников. «Говорить о том, что это не они — это очень наивный или неадекватный человек может так ставить вопрос. В условиях пожароопасности использовать пиротехнику, нужно просто быть отбитым человеком. Это уголовно наказуемо. Пусть это обсуждение будет официальным обращением в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру, чтобы привлечь виновных к ответственности», — заявил Николай Бондаренко в выпуске на YouTube-канале «Бондаренко LIVE». Речь идет о ЧП, случившемся в конце апреля. Как сообщали СМИ, в ходе квеста «Знамя Победы», организованного тюменской «Молодой гвардией», у озера Круглое произошел пожар. Известно, что в мероприятии использовались петарды. В «Молодой гвардии» обвинения опровергли. Там заявили, что сухая трава изначально загорелась не на территории проведения квеста, а организаторы предприняли все необходимые меры безопасности.

Блогер и экс-депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко призвал СК РФ и Генпрокуратуру провести проверку в отношении членов тюменской «Молодой гвардии Единой России». Заявление политик сделал на своем YouTube-канале. Поводом стал пожар у озера Круглое, в котором ранее обвинили общественников. «Говорить о том, что это не они — это очень наивный или неадекватный человек может так ставить вопрос. В условиях пожароопасности использовать пиротехнику, нужно просто быть отбитым человеком. Это уголовно наказуемо. Пусть это обсуждение будет официальным обращением в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру, чтобы привлечь виновных к ответственности», — заявил Николай Бондаренко в выпуске на YouTube-канале «Бондаренко LIVE». Речь идет о ЧП, случившемся в конце апреля. Как сообщали СМИ, в ходе квеста «Знамя Победы», организованного тюменской «Молодой гвардией», у озера Круглое произошел пожар. Известно, что в мероприятии использовались петарды. В «Молодой гвардии» обвинения опровергли. Там заявили, что сухая трава изначально загорелась не на территории проведения квеста, а организаторы предприняли все необходимые меры безопасности.