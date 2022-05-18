Блогер и экс-депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко призвал СК РФ и Генпрокуратуру провести проверку в отношении членов тюменской «Молодой гвардии Единой России». Заявление политик сделал на своем YouTube-канале. Поводом стал пожар у озера Круглое, в котором ранее обвинили общественников.
«Говорить о том, что это не они — это очень наивный или неадекватный человек может так ставить вопрос. В условиях пожароопасности использовать пиротехнику, нужно просто быть отбитым человеком. Это уголовно наказуемо. Пусть это обсуждение будет официальным обращением в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру, чтобы привлечь виновных к ответственности», — заявил Николай Бондаренко в выпуске на YouTube-канале «Бондаренко LIVE».
Речь идет о ЧП, случившемся в конце апреля. Как сообщали СМИ, в ходе квеста «Знамя Победы», организованного тюменской «Молодой гвардией», у озера Круглое произошел пожар. Известно, что в мероприятии использовались петарды.
В «Молодой гвардии» обвинения опровергли. Там заявили, что сухая трава изначально загорелась не на территории проведения квеста, а организаторы предприняли все необходимые меры безопасности.
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Блогер и экс-депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко призвал СК РФ и Генпрокуратуру провести проверку в отношении членов тюменской «Молодой гвардии Единой России». Заявление политик сделал на своем YouTube-канале. Поводом стал пожар у озера Круглое, в котором ранее обвинили общественников. «Говорить о том, что это не они — это очень наивный или неадекватный человек может так ставить вопрос. В условиях пожароопасности использовать пиротехнику, нужно просто быть отбитым человеком. Это уголовно наказуемо. Пусть это обсуждение будет официальным обращением в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру, чтобы привлечь виновных к ответственности», — заявил Николай Бондаренко в выпуске на YouTube-канале «Бондаренко LIVE». Речь идет о ЧП, случившемся в конце апреля. Как сообщали СМИ, в ходе квеста «Знамя Победы», организованного тюменской «Молодой гвардией», у озера Круглое произошел пожар. Известно, что в мероприятии использовались петарды. В «Молодой гвардии» обвинения опровергли. Там заявили, что сухая трава изначально загорелась не на территории проведения квеста, а организаторы предприняли все необходимые меры безопасности.