Forbes: «Киномакс» передал свои залы в Челябинске местным ТРК

Сеть кинотеатров «Киномакс» передала свои кинозалы в Челябинске в управление ТРК, на территории которых они расположены. Об этом 19 мая сообщил Forbes. ТРК в Челябинске, где находятся залы «Киномакса» принадлежат семье экс-губернатора Михаила Юревича.
«После 24 февраля пришлось закрыть порядка 30 своих кинозалов и два кинотеатра, В Ижевске и Челябинске „Киномакс“ передал суммарно восемь залов в управление торговым центрам, в которых расположены кинотеатры», — заявил Forbes гендиректор «Киномакса» Дмитрий Нартов.
По словам Нартова, кинотеатральный рынок падает с 2020 года. Сначала это было связано с пандемией коронавируса и отложенными кинопремьерами. Теперь ситуацию осложнила приостановка ряда мировых киностудий премьерных показов в России из-за спецоперации РФ на Украине.
В Челябинске залы «Киномакса» находятся в ТРК «Родник» и «Киномакс-Урал». Оба ТРК управляются фирмами «Родник» и «Школьник», которые принадлежат семье экс-губернатора Михаила Юревича.
Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. После этого страны Запада, в том числе США, ввели против нее жесткие экономические санкции. Многие иностранные компании вскоре покинули российский рынок. Цели спецоперации — прекращение геноцида народа Донбасса, поражение нацбатов, вооружения ВСУ и военных объектов.
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Сеть кинотеатров «Киномакс» передала свои кинозалы в Челябинске в управление ТРК, на территории которых они расположены. Об этом 19 мая сообщил Forbes. ТРК в Челябинске, где находятся залы «Киномакса» принадлежат семье экс-губернатора Михаила Юревича. «После 24 февраля пришлось закрыть порядка 30 своих кинозалов и два кинотеатра, В Ижевске и Челябинске „Киномакс“ передал суммарно восемь залов в управление торговым центрам, в которых расположены кинотеатры», — заявил Forbes гендиректор «Киномакса» Дмитрий Нартов. По словам Нартова, кинотеатральный рынок падает с 2020 года. Сначала это было связано с пандемией коронавируса и отложенными кинопремьерами. Теперь ситуацию осложнила приостановка ряда мировых киностудий премьерных показов в России из-за спецоперации РФ на Украине. В Челябинске залы «Киномакса» находятся в ТРК «Родник» и «Киномакс-Урал». Оба ТРК управляются фирмами «Родник» и «Школьник», которые принадлежат семье экс-губернатора Михаила Юревича. Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. После этого страны Запада, в том числе США, ввели против нее жесткие экономические санкции. Многие иностранные компании вскоре покинули российский рынок. Цели спецоперации — прекращение геноцида народа Донбасса, поражение нацбатов, вооружения ВСУ и военных объектов.