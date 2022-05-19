Forbes: «Киномакс» передал свои залы в Челябинске местным ТРК

Часть залов «Киномакса» в Челябинске находится в ТРК «Родник» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Сеть кинотеатров «Киномакс» передала свои кинозалы в Челябинске в управление ТРК, на территории которых они расположены. Об этом 19 мая сообщил Forbes. ТРК в Челябинске, где находятся залы «Киномакса» принадлежат семье экс-губернатора Михаила Юревича.

«После 24 февраля пришлось закрыть порядка 30 своих кинозалов и два кинотеатра, В Ижевске и Челябинске „Киномакс“ передал суммарно восемь залов в управление торговым центрам, в которых расположены кинотеатры», — заявил Forbes гендиректор «Киномакса» Дмитрий Нартов.

По словам Нартова, кинотеатральный рынок падает с 2020 года. Сначала это было связано с пандемией коронавируса и отложенными кинопремьерами. Теперь ситуацию осложнила приостановка ряда мировых киностудий премьерных показов в России из-за спецоперации РФ на Украине.

В Челябинске залы «Киномакса» находятся в ТРК «Родник» и «Киномакс-Урал». Оба ТРК управляются фирмами «Родник» и «Школьник», которые принадлежат семье экс-губернатора Михаила Юревича.

Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. После этого страны Запада, в том числе США, ввели против нее жесткие экономические санкции. Многие иностранные компании вскоре покинули российский рынок. Цели спецоперации — прекращение геноцида народа Донбасса, поражение нацбатов, вооружения ВСУ и военных объектов.