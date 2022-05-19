19 мая 2022

В Пермском крае массово затопило приусадебные участки

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция МЧС Курган, паводок, наводнение, с звериноголовское
В Пермском крае затопило 21 участкок (архивное фото) Фото:

В Пермском крае по данным регионального управления МЧС, из-за паводка массово затопило придомовые участки. Информация об этом размещена на сайте «Rifey».

«В Пермском крае из-за паводка затопило 21 приусадебный участок», — указано в сообщении. По данным пресс-службы регионального управления МЧС под водой оказались пять участков в поселке Кебраты Гаинского округа. В ближайшее время здесь ожидается снижение уровня воды в реке Кама и как следствие освобождение территории, отметили в сообщении.

Также 12 приусадебных участков затоплено в поселке Тюлькино Соликамского округа. Здесь из-за дальнейшего увеличения уровня воды в реке, прогнозируется больше затопления. В поселке Рябинино (Чердынский округ) затоплено три приусадебных участка и один в селе Серегово. В информации, МЧС отметили, что экстренная эвакуация жителей не требуется, так как угрозы подтопления жилых домов нет.

Ранее URA.RU сообщало о подъеме уровня воды сразу в нескольких реках в Пермском крае: Каме, Вишере и Яйве. В числе населенных пунктов, которым грозило подтопление, оказался поселок Яйва Александровского округа.

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В Пермском крае по данным регионального управления МЧС, из-за паводка массово затопило придомовые участки. Информация об этом размещена на сайте «Rifey». «В Пермском крае из-за паводка затопило 21 приусадебный участок», — указано в сообщении. По данным пресс-службы регионального управления МЧС под водой оказались пять участков в поселке Кебраты Гаинского округа. В ближайшее время здесь ожидается снижение уровня воды в реке Кама и как следствие освобождение территории, отметили в сообщении. Также 12 приусадебных участков затоплено в поселке Тюлькино Соликамского округа. Здесь из-за дальнейшего увеличения уровня воды в реке, прогнозируется больше затопления. В поселке Рябинино (Чердынский округ) затоплено три приусадебных участка и один в селе Серегово. В информации, МЧС отметили, что экстренная эвакуация жителей не требуется, так как угрозы подтопления жилых домов нет. Ранее URA.RU сообщало о подъеме уровня воды сразу в нескольких реках в Пермском крае: Каме, Вишере и Яйве. В числе населенных пунктов, которым грозило подтопление, оказался поселок Яйва Александровского округа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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