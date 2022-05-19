В Пермском крае массово затопило приусадебные участки

В Пермском крае затопило 21 участкок (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Пермском крае по данным регионального управления МЧС, из-за паводка массово затопило придомовые участки. Информация об этом размещена на сайте «Rifey».

«В Пермском крае из-за паводка затопило 21 приусадебный участок», — указано в сообщении. По данным пресс-службы регионального управления МЧС под водой оказались пять участков в поселке Кебраты Гаинского округа. В ближайшее время здесь ожидается снижение уровня воды в реке Кама и как следствие освобождение территории, отметили в сообщении.

Также 12 приусадебных участков затоплено в поселке Тюлькино Соликамского округа. Здесь из-за дальнейшего увеличения уровня воды в реке, прогнозируется больше затопления. В поселке Рябинино (Чердынский округ) затоплено три приусадебных участка и один в селе Серегово. В информации, МЧС отметили, что экстренная эвакуация жителей не требуется, так как угрозы подтопления жилых домов нет.

Ранее URA.RU сообщало о подъеме уровня воды сразу в нескольких реках в Пермском крае: Каме, Вишере и Яйве. В числе населенных пунктов, которым грозило подтопление, оказался поселок Яйва Александровского округа.