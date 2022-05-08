08 мая 2022
07 мая 2022
06 мая 2022

МЧС предупредило об угрозе потопа в пермском поселке

© Служба новостей «URA.RU»
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Паводок Затопленные дома Курган, паводок2016, наводнение, теплица в воде
В реке Яйва ожидается повышение уровня воды Фото:

В Пермском крае в ближайшие сутки ожидается подъем уровня воды сразу в нескольких реках: Каме, Вишере и Яйве. В некоторых территориях из-за интенсивного паводка возможны подтопления придомовых территорий. В числе населенных пунктов, которым грозит подтопление, оказался поселка Яйва Александровского округа. Информация опубликована на сайте ГУ МЧС края.

«Местами подъемы уровня воды могут быть интенсивными. Возможен выход воды на пойму. В верхнем течении реки Яйвы уровень может приблизиться к отметке, при которой наблюдается неблагоприятное гидрологическое явление (затопление пониженных участков) для поселка Яйва», — говорится на сайте ведомства.

В конце апреля часть поселка Яйва уже уходила под воду из-за паводка. Местные власти предложили населению покинуть затопленные дома, но жители отказались.

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В Пермском крае в ближайшие сутки ожидается подъем уровня воды сразу в нескольких реках: Каме, Вишере и Яйве. В некоторых территориях из-за интенсивного паводка возможны подтопления придомовых территорий. В числе населенных пунктов, которым грозит подтопление, оказался поселка Яйва Александровского округа. Информация опубликована на сайте ГУ МЧС края. «Местами подъемы уровня воды могут быть интенсивными. Возможен выход воды на пойму. В верхнем течении реки Яйвы уровень может приблизиться к отметке, при которой наблюдается неблагоприятное гидрологическое явление (затопление пониженных участков) для поселка Яйва», — говорится на сайте ведомства. В конце апреля часть поселка Яйва уже уходила под воду из-за паводка. Местные власти предложили населению покинуть затопленные дома, но жители отказались.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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