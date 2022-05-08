МЧС предупредило об угрозе потопа в пермском поселке

09 мая 2022 в 20:28 Размер текста - 17 +

В реке Яйва ожидается повышение уровня воды Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Пермском крае в ближайшие сутки ожидается подъем уровня воды сразу в нескольких реках: Каме, Вишере и Яйве. В некоторых территориях из-за интенсивного паводка возможны подтопления придомовых территорий. В числе населенных пунктов, которым грозит подтопление, оказался поселка Яйва Александровского округа. Информация опубликована на сайте ГУ МЧС края. «Местами подъемы уровня воды могут быть интенсивными. Возможен выход воды на пойму. В верхнем течении реки Яйвы уровень может приблизиться к отметке, при которой наблюдается неблагоприятное гидрологическое явление (затопление пониженных участков) для поселка Яйва», — говорится на сайте ведомства. В конце апреля часть поселка Яйва уже уходила под воду из-за паводка. Местные власти предложили населению покинуть затопленные дома, но жители отказались. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П» .

В Пермском крае в ближайшие сутки ожидается подъем уровня воды сразу в нескольких реках: Каме, Вишере и Яйве. В некоторых территориях из-за интенсивного паводка возможны подтопления придомовых территорий. В числе населенных пунктов, которым грозит подтопление, оказался поселка Яйва Александровского округа. Информация опубликована на сайте ГУ МЧС края. «Местами подъемы уровня воды могут быть интенсивными. Возможен выход воды на пойму. В верхнем течении реки Яйвы уровень может приблизиться к отметке, при которой наблюдается неблагоприятное гидрологическое явление (затопление пониженных участков) для поселка Яйва», — говорится на сайте ведомства. В конце апреля часть поселка Яйва уже уходила под воду из-за паводка. Местные власти предложили населению покинуть затопленные дома, но жители отказались.