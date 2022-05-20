Маме четверых детей из Екатеринбурга отказали в выплате пособий

Свердловчанка посчитала свои доходы и пришла к выводу, что отказ необоснованный Фото: Екатерина Сычкова URA.RU

Многодетная женщина из Заречного (Свердловская область) Ирина Иванова получила отказ в ежемесячном пособии для малообеспеченных семей. По ее словам, в городском управлении Пенсионного фонда указали причину — превышение допустимого дохода. Об этом URA.RU сообщила сама Иванова.

«У меня четверо детей. С отцом детей мы в разводе. Алименты платит в размере пять тысяч рублей на всех детей. Подавала заявление в ПФР на выплату пособия. К сожалению, пришел отказ. Причина — превышение размера среднедушевого дохода семьи. Я не понимаю, откуда взялось превышение, если я одна поднимаю четверых детей», — жалуется женщина.

Горожанка посчитала свои доходы и пришла к выводу, что отказ неправомерный. «Я почитала все доходы за указанный в заявлении период. Даже почитала алименты, которые платит бывший муж. Размер алиментов на всех детей — пять тысяч рублей в месяц. И даже при этом условии не получается превышения по доходам», — говорит многодетная мама.

После редакционного запроса URA.RU в региональный Пенсионный фонд женщине одобрили выплату пособия. «Отделением ПФР по Свердловской области получена дополнительная уточняющая информация о выплаченных суммах доходов членов семьи за период с 01.01.2021 по 31.12.2021. На основании которой вынесено решение о назначении ежемесячной денежной выплаты в размере 6434,50,00 рублей на период с 01.04.2022 года по 30.04.2023 года», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, жительница города Заречный (Свердловская область) Наталья Бутузова получила отказ на ежемесячное пособие на ребенка. Причина — превышение допустимого дохода на 200 рублей. Общий доход семьи 11 400 рублей в месяц. Женщина работает в пожарной части уборщицей.

Свердловское заксо рассмотрит законопроект о новых выплатах для нуждающихся семей с детьми от 8 до 17 лет. Такую инициативу в парламент внес губернатор Евгений Куйвашев. Федеральный указ об этих выплатах 31 марта подписал президент РФ Владимир Путин. В связи с этим в Свердловской области необходимо дополнить региональный закон.