Житель пермского села погиб на Украине

Евгения Прокушева знали многие жители Сылвы Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В ходе спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Пермского края Евгений Прокушев. Информацию о гибели пермяка подтвердили URA.RU в Сылвенском дворце культуры.

«К сожалению, Евгений погиб. Точная дата смерти нам неизвестна. Прощание состоится в субботу, 21 мая в 11:00 во дворце культуры», — сообщили нам. Родственники и друзья погибшего военнослужащего также поделились о нем воспоминаниями в паблике «Подслушано Подсмотрено Сылва» в социальной сети «Вконтакте»: «Любящий муж, заботливый отец, хороший товарищ, внимательный сын и просто душа компании».

Спецоперация проводится российскими войсками на территории Украины с 24 февраля. Безусловный приоритет российской армии — спасение жителей Донбасса от восьмилетних обстрелов ВСУ и нацбатов.