19 мая 2022

Житель пермского села погиб на Украине

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Клипарт. Магнитогорск, вера, свеча памяти, скорбь, свеча скорби, память, свеча в ладони
Евгения Прокушева знали многие жители Сылвы Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В ходе спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Пермского края Евгений Прокушев. Информацию о гибели пермяка подтвердили URA.RU в Сылвенском дворце культуры.

«К сожалению, Евгений погиб. Точная дата смерти нам неизвестна. Прощание состоится в субботу, 21 мая в 11:00 во дворце культуры», — сообщили нам. Родственники и друзья погибшего военнослужащего также поделились о нем воспоминаниями в паблике «Подслушано Подсмотрено Сылва» в социальной сети «Вконтакте»: «Любящий муж, заботливый отец, хороший товарищ, внимательный сын и просто душа компании».

Спецоперация проводится российскими войсками на территории Украины с 24 февраля. Безусловный приоритет российской армии — спасение жителей Донбасса от восьмилетних обстрелов ВСУ и нацбатов.

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В ходе спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Пермского края Евгений Прокушев. Информацию о гибели пермяка подтвердили URA.RU в Сылвенском дворце культуры. «К сожалению, Евгений погиб. Точная дата смерти нам неизвестна. Прощание состоится в субботу, 21 мая в 11:00 во дворце культуры», — сообщили нам. Родственники и друзья погибшего военнослужащего также поделились о нем воспоминаниями в паблике «Подслушано Подсмотрено Сылва» в социальной сети «Вконтакте»: «Любящий муж, заботливый отец, хороший товарищ, внимательный сын и просто душа компании». Спецоперация проводится российскими войсками на территории Украины с 24 февраля. Безусловный приоритет российской армии — спасение жителей Донбасса от восьмилетних обстрелов ВСУ и нацбатов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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