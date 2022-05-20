Челябинский проект получил престижную премию в Москве

Победителю достался 1 миллион рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Челябинский фестиваль детского дворового футбола «Метрошка» стал победителем всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре». Награждение состоялось в Москве.

«Благодаря конкурсу участники смогли выиграть гранты на развитие своих проектов. Победители в каждой из пяти номинаций получили по 300 тысяч рублей, а гран-при составил 1 миллион рублей», — сообщили организаторы конкурса.

Награждал победителей заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Челябинскому проекту «Метрошка» достался 1 млн рублей.

Гран-при конкурса составляет 1 миллион рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Метрошка» зародился в 2002 году в Трехгорном. Участие в фестивале дворового футбола для детей бесплатное. Мальчишки со двора играют наравне с воспитанниками спортшкол. Каждая команда получает в подарок игровую форму. В 2021 году в фестивале приняли участие 6 тысяч детей из 12 регионов страны. Соревнования проводятся в три этапа: городские турниры, зональные квалификации и суперкубок. Победители получают комплекты профессиональной футбольной экипировки и поездку в Санкт-Петербург.