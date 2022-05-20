20 мая 2022

Челябинский проект получил престижную премию в Москве

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Церемония награждения победителей конкурса
Победителю достался 1 миллион рублей Фото:

Челябинский фестиваль детского дворового футбола «Метрошка» стал победителем всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре». Награждение состоялось в Москве.

«Благодаря конкурсу участники смогли выиграть гранты на развитие своих проектов. Победители в каждой из пяти номинаций получили по 300 тысяч рублей, а гран-при составил 1 миллион рублей», — сообщили организаторы конкурса.

Награждал победителей заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Челябинскому проекту «Метрошка» достался 1 млн рублей.

Церемония награждения победителей конкурса "Ты в игре". Москва
Гран-при конкурса составляет 1 миллион рублей
Фото:

«Метрошка» зародился в 2002 году в Трехгорном. Участие в фестивале дворового футбола для детей бесплатное. Мальчишки со двора играют наравне с воспитанниками спортшкол. Каждая команда получает в подарок игровую форму. В 2021 году в фестивале приняли участие 6 тысяч детей из 12 регионов страны. Соревнования проводятся в три этапа: городские турниры, зональные квалификации и суперкубок. Победители получают комплекты профессиональной футбольной экипировки и поездку в Санкт-Петербург.

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Челябинский фестиваль детского дворового футбола «Метрошка» стал победителем всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре». Награждение состоялось в Москве. «Благодаря конкурсу участники смогли выиграть гранты на развитие своих проектов. Победители в каждой из пяти номинаций получили по 300 тысяч рублей, а гран-при составил 1 миллион рублей», — сообщили организаторы конкурса. Награждал победителей заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Челябинскому проекту «Метрошка» достался 1 млн рублей. «Метрошка» зародился в 2002 году в Трехгорном. Участие в фестивале дворового футбола для детей бесплатное. Мальчишки со двора играют наравне с воспитанниками спортшкол. Каждая команда получает в подарок игровую форму. В 2021 году в фестивале приняли участие 6 тысяч детей из 12 регионов страны. Соревнования проводятся в три этапа: городские турниры, зональные квалификации и суперкубок. Победители получают комплекты профессиональной футбольной экипировки и поездку в Санкт-Петербург.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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