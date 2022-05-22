Глава минфина ФРГ выступил против захвата российских активов

22 мая 2022 в 15:38 Размер текста - 17 +

Страны Евросоюза должны гарантировать сохранность частной собственности, считает Кристиан Линднер Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Министр финансов Германии Кристиан Линднер выступил против конфискации европейского имущества россиян. Об этом пишет газета Financial Times. «Линднер сказал, что он против захвата частных активов российских олигархов. Страны, основанные на верховенстве закона, гарантируют частную собственность», — передает Financial Times. Страны Евросоюза стали конфисковывать имущество россиян после начала специальной операции по защите жителей Донбасса, а также по демилитаризации и денацификации Украины. Так, в Италии изъяли имущество россиян более чем на 900 млн евро. Евросоюз хочет передать конфискованные российские активы Украине.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер выступил против конфискации европейского имущества россиян. Об этом пишет газета Financial Times. «Линднер сказал, что он против захвата частных активов российских олигархов. Страны, основанные на верховенстве закона, гарантируют частную собственность», — передает Financial Times. Страны Евросоюза стали конфисковывать имущество россиян после начала специальной операции по защите жителей Донбасса, а также по демилитаризации и денацификации Украины. Так, в Италии изъяли имущество россиян более чем на 900 млн евро. Евросоюз хочет передать конфискованные российские активы Украине.