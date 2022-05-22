В ХМАО придет снег с дождем и сильный ветер

23 мая 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

В северные районы ХМАО придет похолодание до нуля градусов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В северные районы ХМАО придет снег с дождем. По прогнозам синоптиков, температура ночью будет опускаться до нуля градусов, а порывы ветра достигать 17 м/с. Прогноз погоды составили специалисты Гидрометцентра ХМАО. «В большинстве районов кратковременный дождь, по северу с мокрым снегом. Ветер местами порывы до 16 м/с. Температура ночью +5, +10 градусов, по северу до 0 градусов. Днем +12, +17 градусов. 24 мая в большинстве районов кратковременный дождь. Температура ночью +5, +10 градусов, по северу до 0 градусов, днем +17, +22 градуса», — сказано в сообщении Гидрометцентра. По данным онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс. Погода» в Ханты-Мансийске всю неделю будет дождливая погода. Средняя температура днем составит 13-15 градусов выше нуля, а к четвергу поднимется до +25 градусов. Сила ветра будет достигать 17 м/с.

В Сургуте ожидается преимущественно пасмурная погода. Согласно прогнозу, в городе всю неделю, кроме среды, будет идти дождь. Днем температура составит +13…+15 градусов, в четверг также ожидается резкое потепление до +23 градусов. Ветер с порывами до 17 м/с.

В Нижневартовске резкое потепление случится во вторник и продержится до конца недели. Температура днем составит 20-25 градусов тепла. В понедельник и вторник ожидается дождь. Погода будет пасмурной. Ветер с порывами до 15 м/с.

В северные районы ХМАО придет снег с дождем. По прогнозам синоптиков, температура ночью будет опускаться до нуля градусов, а порывы ветра достигать 17 м/с. Прогноз погоды составили специалисты Гидрометцентра ХМАО. «В большинстве районов кратковременный дождь, по северу с мокрым снегом. Ветер местами порывы до 16 м/с. Температура ночью +5, +10 градусов, по северу до 0 градусов. Днем +12, +17 градусов. 24 мая в большинстве районов кратковременный дождь. Температура ночью +5, +10 градусов, по северу до 0 градусов, днем +17, +22 градуса», — сказано в сообщении Гидрометцентра.