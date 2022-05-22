В Сургуте эвакуировали два ТЦ из-за сообщения о минировании

23 мая 2022 в 13:25 Размер текста - 17 +

Несколько сотен людей попросили выйти на улицу Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Сургуте эвакуировали посетителей двух торговых центров: «Сити Молл» и «Росич». Причиной случившегося стали поступившие сообщение о минировании. Эту информацию URA.RU подтвердили в МЧС по ХМАО. «У нас есть информация, что проводится эвакуация в связи с сообщениями о минировании. Сообщение не нам пришло, нам уже передали эту информацию», — сообщили URA.RU в ведомстве. Утром в МЧС по ХМАО передали информацию о якобы заложенных взрывных устройствах торговых центрах. Тут же в них объявили эвакуацию. Сейчас здание обследуют сотрудники полиции. О найденных опасных предметах информации пока не поступало. Ранее URA.RU сообщало о том, что в ХМАО неизвестные сообщили о готовящихся терактах в школах. Неизвестные направили на электронные почты учреждений письма с угрозами взрыва.

В Сургуте эвакуировали посетителей двух торговых центров: «Сити Молл» и «Росич». Причиной случившегося стали поступившие сообщение о минировании. Эту информацию URA.RU подтвердили в МЧС по ХМАО. «У нас есть информация, что проводится эвакуация в связи с сообщениями о минировании. Сообщение не нам пришло, нам уже передали эту информацию», — сообщили URA.RU в ведомстве. Утром в МЧС по ХМАО передали информацию о якобы заложенных взрывных устройствах торговых центрах. Тут же в них объявили эвакуацию. Сейчас здание обследуют сотрудники полиции. О найденных опасных предметах информации пока не поступало. Ранее URA.RU сообщало о том, что в ХМАО неизвестные сообщили о готовящихся терактах в школах. Неизвестные направили на электронные почты учреждений письма с угрозами взрыва.