В Сургуте эвакуировали два ТЦ из-за сообщения о минировании

В Сургуте эвакуировали посетителей двух торговых центров: «Сити Молл» и «Росич». Причиной случившегося стали поступившие сообщение о минировании. Эту информацию URA.RU подтвердили в МЧС по ХМАО.
«У нас есть информация, что проводится эвакуация в связи с сообщениями о минировании. Сообщение не нам пришло, нам уже передали эту информацию», — сообщили URA.RU в ведомстве.
Утром в МЧС по ХМАО передали информацию о якобы заложенных взрывных устройствах торговых центрах. Тут же в них объявили эвакуацию. Сейчас здание обследуют сотрудники полиции. О найденных опасных предметах информации пока не поступало.
В Сургуте эвакуировали посетителей двух торговых центров: «Сити Молл» и «Росич». Причиной случившегося стали поступившие сообщение о минировании. Эту информацию URA.RU подтвердили в МЧС по ХМАО. «У нас есть информация, что проводится эвакуация в связи с сообщениями о минировании. Сообщение не нам пришло, нам уже передали эту информацию», — сообщили URA.RU в ведомстве. Утром в МЧС по ХМАО передали информацию о якобы заложенных взрывных устройствах торговых центрах. Тут же в них объявили эвакуацию. Сейчас здание обследуют сотрудники полиции. О найденных опасных предметах информации пока не поступало. Ранее URA.RU сообщало о том, что в ХМАО неизвестные сообщили о готовящихся терактах в школах. Неизвестные направили на электронные почты учреждений письма с угрозами взрыва.