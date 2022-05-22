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В Сургуте эвакуировали два ТЦ из-за сообщения о минировании

© Служба новостей «URA.RU»
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Резня на проспекте Ленина. Сургут, мчс, взрывотехники, эвакуация, минеры, сити молл
Несколько сотен людей попросили выйти на улицу Фото:

В Сургуте эвакуировали посетителей двух торговых центров: «Сити Молл» и «Росич». Причиной случившегося стали поступившие сообщение о минировании. Эту информацию URA.RU подтвердили в МЧС по ХМАО.

«У нас есть информация, что проводится эвакуация в связи с сообщениями о минировании. Сообщение не нам пришло, нам уже передали эту информацию», — сообщили URA.RU в ведомстве.

Утром в МЧС по ХМАО передали информацию о якобы заложенных взрывных устройствах торговых центрах. Тут же в них объявили эвакуацию. Сейчас здание обследуют сотрудники полиции. О найденных опасных предметах информации пока не поступало.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в ХМАО неизвестные сообщили о готовящихся терактах в школах. Неизвестные направили на электронные почты учреждений письма с угрозами взрыва.

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В Сургуте эвакуировали посетителей двух торговых центров: «Сити Молл» и «Росич». Причиной случившегося стали поступившие сообщение о минировании. Эту информацию URA.RU подтвердили в МЧС по ХМАО. «У нас есть информация, что проводится эвакуация в связи с сообщениями о минировании. Сообщение не нам пришло, нам уже передали эту информацию», — сообщили URA.RU в ведомстве. Утром в МЧС по ХМАО передали информацию о якобы заложенных взрывных устройствах торговых центрах. Тут же в них объявили эвакуацию. Сейчас здание обследуют сотрудники полиции. О найденных опасных предметах информации пока не поступало. Ранее URA.RU сообщало о том, что в ХМАО неизвестные сообщили о готовящихся терактах в школах. Неизвестные направили на электронные почты учреждений письма с угрозами взрыва.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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