22 мая 2022

Челябинский губернатор поблагодарил педагога, спасшего ребенка

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Алексей Текслер и Андрей Козицын в ДОЛ «Лесная застава». Челябинск , текслер алексей
История учителя ОБЖ тронула главу региона Алексея Текслера Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер пообещал наградить учителя ОБЖ Константин Пугача за спасение ребенка, у которого остановилось сердце. Как заявил 23 мая глава региона, эта история тронула его и он позвонил педагогу из Южноуральска со словами благодарности.

«Эта история меня тронула. Сегодня позвонил Константину Александровичу, чтобы лично его поблагодарить. За то, что не растерялся и подоспел вовремя, за знания, которые педагог дает своим ученикам. Чем больше ребят будут обладать навыками оказания первой помощи, тем лучше», — написал губернатор в своем telegram-канале.

Глава региона напомнил, что на прошлой неделе В Южноуральске учитель ОБЖ школы №6 Пугач спас жизнь ребенка. Мальчику стало плохо на перемене — он потерял сознание, остановилось сердце. Педагог пришел на помощь, сделав искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. А затем передал задышавшего ребенка в руки подоспевших медиков.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер пообещал наградить учителя ОБЖ Константин Пугача за спасение ребенка, у которого остановилось сердце. Как заявил 23 мая глава региона, эта история тронула его и он позвонил педагогу из Южноуральска со словами благодарности. «Эта история меня тронула. Сегодня позвонил Константину Александровичу, чтобы лично его поблагодарить. За то, что не растерялся и подоспел вовремя, за знания, которые педагог дает своим ученикам. Чем больше ребят будут обладать навыками оказания первой помощи, тем лучше», — написал губернатор в своем telegram-канале. Глава региона напомнил, что на прошлой неделе В Южноуральске учитель ОБЖ школы №6 Пугач спас жизнь ребенка. Мальчику стало плохо на перемене — он потерял сознание, остановилось сердце. Педагог пришел на помощь, сделав искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. А затем передал задышавшего ребенка в руки подоспевших медиков.
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