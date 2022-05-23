В пермских школах протестируют новый урок

Вместо учителей урок для школьников проведут пермские предприниматели Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Перми инициативная группа бизнесменов проведет уроки для школьников средних и старших классов. Акция «Урок мечты» пройдет в МАОУ СОШ «Школа бизнеса и предпринимательства» 24 мая. Профессию учителя примерят на себя 10 предпринимателей.

«Проекту уже 4 года. В этом году в абсолютном большинстве все темы будут связаны со здоровым образом жизни. Это не случайно. После уроков дети запишут интервью со своими новыми учителями по теме ЗОЖ для проекта „Будь здоров“. Он реализуется министерством здравоохранения края и торговой промышленной палатой», — рассказала URA.RU автор проекта Татьяна Терентьева.

В программу включили уроки труда, валеологии (комплексное изучение индивидуального здоровья человека), уроки женского здоровья для девочек. Также запланировано занятие по физкультуре для мальчиков. Его проведет руководитель клуба фитнеса PROFFITNESS, чемпион мира по бодибилдингу Михаил Юсев. По словам организаторов, цель акции — передача школьникам ценного опыта от людей, связавших жизнь с бизнесом.