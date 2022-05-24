Питерская рок-группа «Пилот» сняла новый клип, который называется «Челябинск-Шамбала». В нем лидер и вокалист группы Илья Черт, по паспорту Кнабенгоф, посылает Челябинск в жопу, после чего отправляется на поиски мифической страны.
«Да пошел в жопу, этот Челябинск!», — такими словами начинается новый клип Ильи, выложенный на YouTube командой музыканта и уже собравший около 10 тыс. просмотров.
По словам Черта, его клип «Челябинск-Шамбала», это горючая смесь «Страха и ненависти в Лас-веганстве и советской смехопанорамы». На протяжении всей песни герой пытается выбраться за пределы города, ставя перед собой задачу — уйти живым из Челябинска.
«Ты будешь пить рукой озера, есть грибы и волком воя, проклинать святое — становясь святым. Едим до конечной — пошло вес в жизни на… Пассажир в вагонах — Челябинск-Шамбола», — поет в новом клипе Черт.
Ранее URA.RU сообщало, что артистку из Златоуста Алену Швец Forbes посчитал самой перспективной исполнительницей. Она ведет свои аккаунты в сетях TikTok и Youtube с аудиторией в 4,6 миллиона человек.
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Питерская рок-группа «Пилот» сняла новый клип, который называется «Челябинск-Шамбала». В нем лидер и вокалист группы Илья Черт, по паспорту Кнабенгоф, посылает Челябинск в жопу, после чего отправляется на поиски мифической страны. «Да пошел в жопу, этот Челябинск!», — такими словами начинается новый клип Ильи, выложенный на YouTube командой музыканта и уже собравший около 10 тыс. просмотров. По словам Черта, его клип «Челябинск-Шамбала», это горючая смесь «Страха и ненависти в Лас-веганстве и советской смехопанорамы». На протяжении всей песни герой пытается выбраться за пределы города, ставя перед собой задачу — уйти живым из Челябинска. «Ты будешь пить рукой озера, есть грибы и волком воя, проклинать святое — становясь святым. Едим до конечной — пошло вес в жизни на… Пассажир в вагонах — Челябинск-Шамбола», — поет в новом клипе Черт. Ранее URA.RU сообщало, что артистку из Златоуста Алену Швец Forbes посчитал самой перспективной исполнительницей. Она ведет свои аккаунты в сетях TikTok и Youtube с аудиторией в 4,6 миллиона человек.