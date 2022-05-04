04 мая 2022

Артистку из Златоуста Forbes посчитал самой перспективной

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, микрофон, студия звукозаписи, запись вокала
Компанию певице в лонг-листе Forbes составляют 99 других претендентов Фото:

21-летняя блогер Алена Швец из Златоуста Челябинской области оказалась в лонг-листе рейтинга Forbes, сравнивающего молодых и перспективных жителей РФ. Теперь девушка поборется за попадание в тридцатку сильнейших.

Голосование за персон идет сейчас на сайте издания. Швецова (Швец — ее творческий псевдоним) находится в номинации «Новых медиа». Она ведет свои аккаунты в сетях TikTok и Youtube с аудиторией в 4,6 миллиона человек.

«С детства девушка занималась вокалом и игрой на гитаре. Первые песни собственного сочинения выкладывала во „ВКонтакте“, где у нее сейчас около 120 000 подписчиков», — сообщили организаторы голосования.

На сайте самой певицы сообщается, что в Spotify в 2021 году она стала самой прослушиваемой российской певицей, обогнав коллег — Билли Айлиш и Ариану Гранде. В декабре баннер с изображением исполнительницы появился на Таймс-сквер в Нью-Йорке.

В ноябре Владислав Позняков, лидер признанного экстремистским движения «Мужское государство», пожаловался на Швец в полицию, потребовав проверить ее творчество на предмет пропаганды ЛГБТ-ценностей. Однако правоохранительные органы не нашли в действиях блогера состава преступления, отказавшись возбуждать уголовное дело.

Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Челябинск, который смог».

21-летняя блогер Алена Швец из Златоуста Челябинской области оказалась в лонг-листе рейтинга Forbes, сравнивающего молодых и перспективных жителей РФ. Теперь девушка поборется за попадание в тридцатку сильнейших. Голосование за персон идет сейчас на сайте издания. Швецова (Швец — ее творческий псевдоним) находится в номинации «Новых медиа». Она ведет свои аккаунты в сетях TikTok и Youtube с аудиторией в 4,6 миллиона человек. «С детства девушка занималась вокалом и игрой на гитаре. Первые песни собственного сочинения выкладывала во „ВКонтакте“, где у нее сейчас около 120 000 подписчиков», — сообщили организаторы голосования. На сайте самой певицы сообщается, что в Spotify в 2021 году она стала самой прослушиваемой российской певицей, обогнав коллег — Билли Айлиш и Ариану Гранде. В декабре баннер с изображением исполнительницы появился на Таймс-сквер в Нью-Йорке. В ноябре Владислав Позняков, лидер признанного экстремистским движения «Мужское государство», пожаловался на Швец в полицию, потребовав проверить ее творчество на предмет пропаганды ЛГБТ-ценностей. Однако правоохранительные органы не нашли в действиях блогера состава преступления, отказавшись возбуждать уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...