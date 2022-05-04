Артистку из Златоуста Forbes посчитал самой перспективной

Компанию певице в лонг-листе Forbes составляют 99 других претендентов Фото: Илья Московец © URA.RU

21-летняя блогер Алена Швец из Златоуста Челябинской области оказалась в лонг-листе рейтинга Forbes, сравнивающего молодых и перспективных жителей РФ. Теперь девушка поборется за попадание в тридцатку сильнейших.

Голосование за персон идет сейчас на сайте издания. Швецова (Швец — ее творческий псевдоним) находится в номинации «Новых медиа». Она ведет свои аккаунты в сетях TikTok и Youtube с аудиторией в 4,6 миллиона человек.

«С детства девушка занималась вокалом и игрой на гитаре. Первые песни собственного сочинения выкладывала во „ВКонтакте“, где у нее сейчас около 120 000 подписчиков», — сообщили организаторы голосования.

На сайте самой певицы сообщается, что в Spotify в 2021 году она стала самой прослушиваемой российской певицей, обогнав коллег — Билли Айлиш и Ариану Гранде. В декабре баннер с изображением исполнительницы появился на Таймс-сквер в Нью-Йорке.

В ноябре Владислав Позняков, лидер признанного экстремистским движения «Мужское государство», пожаловался на Швец в полицию, потребовав проверить ее творчество на предмет пропаганды ЛГБТ-ценностей. Однако правоохранительные органы не нашли в действиях блогера состава преступления, отказавшись возбуждать уголовное дело.