В мэрии Сургута раскрыли, как санкции повлияли на ремонт дорог

В этом году срыва ремонтной кампании не будет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В компании «Северавтодор», которая в этом году будет ремонтировать дороги в Сургуте, убеждены, что иностранные санкции не окажут существенного влияния на ремонтную кампанию этого года. Об этом URA.RU стало известно во время пресс-конференции в мэрии Сургута, посвященной теме ремонта дорог.

«У таких крупных компаний, как мы, для асфальтобетонных заводов всегда запчасти есть в запасе. Еще с предыдущих лет оставалось. Да и поставщики запчастей в нашей стране уже есть и выпускают аналоги металлическим изделиям, электроники», — пояснил представитель АО ГК «Северавтодор» Роман Бульбинский, передает журналист URA.RU.

В «Северавтодоре» убеждены, что срыва планов ремонтной кампании в этом году не будет, так как подготовились к ней они еще до санкций, которые в отношении России ввели недружественные страны после того, как РФ начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.

Ранее URA.RU сообщало, о том, что главу Сургута предупредили о резком подорожании ремонта дорог в этом сезоне. Об удорожании Андрею Филатову заявил представитель одной из компаний по строительству транспортной инфраструктуры.