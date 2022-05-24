В Перми закрыли производство женских сумок

Фабрику сумочек еще можно выкупить Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пермская фабрика женской каркасной сумки «Эль Маста», которая работала более 20 лет, закрылась. Здание владелец выставил на продажу через Avito за 55 млн рублей. При этом продавец готов рассмотреть и продажу самого бизнеса, указано в объявлении. Эксперты связывают закрытие производства с удорожанием материалов.

«Вероятнее всего, фактором продажи стало удорожание производства. Часть материалов (кожа и кожзам) фабрики закупают в России, часть — за рубежом (в том числе в Европе), фурнитура используется преимущественно импортного производства. По данным специалистов рынка, в этом году стоимость производства галантерейной продукции может вырасти в среднем на 30%», — рассказал газете « Коммерсант-Прикамье» руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Сам владелец фабрики Владимир Ульянов сказал изданию, что планирует вывести бизнес в более высокий ценовой сегмент. До последнего времени «Эль Маста» выпускала сумки среднего ценового сегмента.