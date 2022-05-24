В Перми закрыли производство женских сумок

Пермская фабрика женской каркасной сумки «Эль Маста», которая работала более 20 лет, закрылась. Здание владелец выставил на продажу через Avito за 55 млн рублей. При этом продавец готов рассмотреть и продажу самого бизнеса, указано в объявлении. Эксперты связывают закрытие производства с удорожанием материалов.
«Вероятнее всего, фактором продажи стало удорожание производства. Часть материалов (кожа и кожзам) фабрики закупают в России, часть — за рубежом (в том числе в Европе), фурнитура используется преимущественно импортного производства. По данным специалистов рынка, в этом году стоимость производства галантерейной продукции может вырасти в среднем на 30%», — рассказал газете «Коммерсант-Прикамье» руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.
Сам владелец фабрики Владимир Ульянов сказал изданию, что планирует вывести бизнес в более высокий ценовой сегмент. До последнего времени «Эль Маста» выпускала сумки среднего ценового сегмента.
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Пермская фабрика женской каркасной сумки «Эль Маста», которая работала более 20 лет, закрылась. Здание владелец выставил на продажу через Avito за 55 млн рублей. При этом продавец готов рассмотреть и продажу самого бизнеса, указано в объявлении. Эксперты связывают закрытие производства с удорожанием материалов. «Вероятнее всего, фактором продажи стало удорожание производства. Часть материалов (кожа и кожзам) фабрики закупают в России, часть — за рубежом (в том числе в Европе), фурнитура используется преимущественно импортного производства. По данным специалистов рынка, в этом году стоимость производства галантерейной продукции может вырасти в среднем на 30%», — рассказал газете «Коммерсант-Прикамье» руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Сам владелец фабрики Владимир Ульянов сказал изданию, что планирует вывести бизнес в более высокий ценовой сегмент. До последнего времени «Эль Маста» выпускала сумки среднего ценового сегмента.