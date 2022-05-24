В Карталинском многоотраслевом техникуме планируют установить памятные доски в честь погибших на Украине выпускниках Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Карталинском многоотраслевом техникуме Челябинской области увековечат память о выпускниках Иване Овчинникове и Артеме Евтушенко, погибших на Украине. Как сообщили URA.RU в учебном заведении, планируется установка памятных досок в честь военнослужащих.

«На данный момент в память о наших выпускниках, погибших на Украине, в двух корпусах выставлен торжественный караул. На церемонии прощания планируется возложение венков героям, и в дальнейшем в обязательном порядке у нас будут заказаны памятные доски и установлены на корпусах», — рассказали URA.RU в техникуме.

В заведении добавили, что тело Ивана Овчинникова, ориентировочно, должны доставить на родину 25 мая. Про Артема Евтушенко у заведения пока нет никакой информации.

О гибели выпускников техникума сообщили 23 мая в официальной группе учебного заведения в социальных сетях. Жители города выражают соболезнования родным и близким военнослужащих.

Спецоперация РФ по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Действия российской стороны носят освободительный характер. По сообщениям Минобороны РФ, российские солдаты ежедневно выводят мирных жителей из опасных точек.