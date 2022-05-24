24 мая 2022

В Карталах увековечат память погибших на Украине военных. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Солдаты, армия. Челябинск., боец, армия, солдаты, оружие, солдат
В Карталинском многоотраслевом техникуме планируют установить памятные доски в честь погибших на Украине выпускниках Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Карталинском многоотраслевом техникуме Челябинской области увековечат память о выпускниках Иване Овчинникове и Артеме Евтушенко, погибших на Украине. Как сообщили URA.RU в учебном заведении, планируется установка памятных досок в честь военнослужащих.

«На данный момент в память о наших выпускниках, погибших на Украине, в двух корпусах выставлен торжественный караул. На церемонии прощания планируется возложение венков героям, и в дальнейшем в обязательном порядке у нас будут заказаны памятные доски и установлены на корпусах», — рассказали URA.RU в техникуме.

В заведении добавили, что тело Ивана Овчинникова, ориентировочно, должны доставить на родину 25 мая. Про Артема Евтушенко у заведения пока нет никакой информации.

О гибели выпускников техникума сообщили 23 мая в официальной группе учебного заведения в социальных сетях. Жители города выражают соболезнования родным и близким военнослужащих.

Спецоперация РФ по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Действия российской стороны носят освободительный характер. По сообщениям Минобороны РФ, российские солдаты ежедневно выводят мирных жителей из опасных точек.

В память о военнослужащих в двух корпусах заведения выставили торжественный караул
Фото:
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на челябинский telegram-канал «Челябинск, который смог»
Подписаться
В Карталинском многоотраслевом техникуме Челябинской области увековечат память о выпускниках Иване Овчинникове и Артеме Евтушенко, погибших на Украине. Как сообщили URA.RU в учебном заведении, планируется установка памятных досок в честь военнослужащих. «На данный момент в память о наших выпускниках, погибших на Украине, в двух корпусах выставлен торжественный караул. На церемонии прощания планируется возложение венков героям, и в дальнейшем в обязательном порядке у нас будут заказаны памятные доски и установлены на корпусах», — рассказали URA.RU в техникуме. В заведении добавили, что тело Ивана Овчинникова, ориентировочно, должны доставить на родину 25 мая. Про Артема Евтушенко у заведения пока нет никакой информации. О гибели выпускников техникума сообщили 23 мая в официальной группе учебного заведения в социальных сетях. Жители города выражают соболезнования родным и близким военнослужащих. Спецоперация РФ по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Действия российской стороны носят освободительный характер. По сообщениям Минобороны РФ, российские солдаты ежедневно выводят мирных жителей из опасных точек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...