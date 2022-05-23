Оба военных обучались в Карталинском многоотраслевом техникуме Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Два выпускника государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения (ГБПОУ) «Карталинский многоотраслевой техникум» (Челябинская область) Иван Овчинников и Артем Евтушенко погибли в ходе спецоперации на Украине. Об их гибели сообщает администрация учебного заведения.

«Погиб наш выпускник. Иван Овчинников учился в школе № 131. После окончания школы поступил в Карталинский многоотраслевой техникум. 24 августа 2021 года Ваня подписал контракт на службу в армии. В апреле Иван начал участие в спецоперации на Украине. 8 мая наш земляк во время обстрела спас жизнь сослуживца, вытащив его из-под огня. К сожалению, себя спасти Иван не смог», — говорится в официальной группе техникума в «ВКонтакте».

Также в группе техникума написали про гибель другого выпускника Артема Евтушенко. По словам администрации учебного заведения, Артем ушел героически, выполняя военные действия на Украине. Он был веселым и всеми любимым человеком, всегда приходил на помощь. Похороны Артема состоятся в селе Елизаветопольское.

Спецоперация РФ на Украине, начавшаяся в конце февраля, призвана прекратить боевые действия в Донбассе. Как сообщили в Минобороны РФ, российская сторона ежедневно открывает гуманитарные коридоры. Солдаты армии РФ выводят мирных жителей в безопасные зоны, предоставляют им всю необходимую помощь.

Иван Овчинников спас жизнь своему товарищу, но сам погиб Фото: группа «„ГБПОУ ‚Карталинский многоотраслевой техникум‘ в ‚ВКонтакте‘