Два выпускника государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения (ГБПОУ) «Карталинский многоотраслевой техникум» (Челябинская область) Иван Овчинников и Артем Евтушенко погибли в ходе спецоперации на Украине. Об их гибели сообщает администрация учебного заведения.
«Погиб наш выпускник. Иван Овчинников учился в школе № 131. После окончания школы поступил в Карталинский многоотраслевой техникум. 24 августа 2021 года Ваня подписал контракт на службу в армии. В апреле Иван начал участие в спецоперации на Украине. 8 мая наш земляк во время обстрела спас жизнь сослуживца, вытащив его из-под огня. К сожалению, себя спасти Иван не смог», — говорится в официальной группе техникума в «ВКонтакте».
Также в группе техникума написали про гибель другого выпускника Артема Евтушенко. По словам администрации учебного заведения, Артем ушел героически, выполняя военные действия на Украине. Он был веселым и всеми любимым человеком, всегда приходил на помощь. Похороны Артема состоятся в селе Елизаветопольское.
Спецоперация РФ на Украине, начавшаяся в конце февраля, призвана прекратить боевые действия в Донбассе. Как сообщили в Минобороны РФ, российская сторона ежедневно открывает гуманитарные коридоры. Солдаты армии РФ выводят мирных жителей в безопасные зоны, предоставляют им всю необходимую помощь.
Иван Овчинников спас жизнь своему товарищу, но сам погиб
Фото: группа «„ГБПОУ ‚Карталинский многоотраслевой техникум‘ в ‚ВКонтакте‘
Похороны Артема Евтушенко пройдут в селе Елизаветопольское
Скрин: группа «ГБПОУ „Карталинский многоотраслевой техникум“» в «ВКонтакте»
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Два выпускника государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения (ГБПОУ) «Карталинский многоотраслевой техникум» (Челябинская область) Иван Овчинников и Артем Евтушенко погибли в ходе спецоперации на Украине. Об их гибели сообщает администрация учебного заведения. «Погиб наш выпускник. Иван Овчинников учился в школе № 131. После окончания школы поступил в Карталинский многоотраслевой техникум. 24 августа 2021 года Ваня подписал контракт на службу в армии. В апреле Иван начал участие в спецоперации на Украине. 8 мая наш земляк во время обстрела спас жизнь сослуживца, вытащив его из-под огня. К сожалению, себя спасти Иван не смог», — говорится в официальной группе техникума в «ВКонтакте». Также в группе техникума написали про гибель другого выпускника Артема Евтушенко. По словам администрации учебного заведения, Артем ушел героически, выполняя военные действия на Украине. Он был веселым и всеми любимым человеком, всегда приходил на помощь. Похороны Артема состоятся в селе Елизаветопольское. Спецоперация РФ на Украине, начавшаяся в конце февраля, призвана прекратить боевые действия в Донбассе. Как сообщили в Минобороны РФ, российская сторона ежедневно открывает гуманитарные коридоры. Солдаты армии РФ выводят мирных жителей в безопасные зоны, предоставляют им всю необходимую помощь.