Убийцу челябинского бизнесмена отправили за решетку на 17,5 года

Челябинский областной суд, вынося приговор, учел наличие смягчающих обстоятельств (фото из архива) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Бориса Евстратьева, обвиняемого в убийстве предпринимателя в 2013 году под Челябинском, приговорили к 17,5 года колонии строгого режима. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского областного суда, с Евстратьева также взыскана компенсация вреда в размере 1,8 млн рублей.

«Борису Евстратьеву назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17,5 года в колонии строгого режима, со штрафом в размере 200 000 рублей, с ограничением свободы на срок два года, с возложением определенных обязанностей. Судом также взыскана с подсудимого компенсация морального вреда в размере 1,8 млн рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного суда.

В суде пояснили, что наказание могло быть суровее. Но суд принял решение смягчить наказание из-за положительных характеристик Евстратьева. Также на решение коллегии присяжных повлияло состояние здоровья подсудимого, состояние здоровья его супруги и его возраст. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

В октябре 2013 году в коттеджном поселке Новый Кременкуль было совершено убийство местного бизнесмена. С травмами была госпитализирована мать убитого. Следов борьбы на месте убийства не обнаружили. Это навело оперативников на мысль, что бизнесмен сам впустил убийцу в дом. Спустя полгода полиция обратилась к охотникам с просьбой принести свои карабины. Среди тех, кто откликнулся, оказался Евстратьев. Его задержали.