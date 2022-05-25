Ученые пермского предприятия создают новый химикат

Ученые пермского предприятия «Камская химическая компания» ведут разработку нового средства для дезинфекции биотуалетов. Антисептик создается по специальному заказу от одной из пермских фирм.
«К нам обратились за помощью представители пермской компании, которая занимается продажами биотуалетов. Это специфическое оборудование, для него необходимо специальное чистящее средство. Раньше его привозили из Германии, но теперь поставки прекращены. Поэтому химики нашего предприятия взялись за разработку своего, отечественного, антисептика», — рассказали URA.RU специалисты «Камской химической компании».
Разработка ученых уже прошла два успешных тестирования в лабораториях. В планах компании — вывод новой продукции на российский и зарубежные рынки.
ООО «Научно-производственная «Камская химическая компания» производит дезинфицирующие средства, химию для промышленности, лаки, краски, химреактивы. Также предприятие выпускает приборы и посуду для лабораторных исследований.
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Ученые пермского предприятия «Камская химическая компания» ведут разработку нового средства для дезинфекции биотуалетов. Антисептик создается по специальному заказу от одной из пермских фирм. «К нам обратились за помощью представители пермской компании, которая занимается продажами биотуалетов. Это специфическое оборудование, для него необходимо специальное чистящее средство. Раньше его привозили из Германии, но теперь поставки прекращены. Поэтому химики нашего предприятия взялись за разработку своего, отечественного, антисептика», — рассказали URA.RU специалисты «Камской химической компании». Разработка ученых уже прошла два успешных тестирования в лабораториях. В планах компании — вывод новой продукции на российский и зарубежные рынки. ООО «Научно-производственная «Камская химическая компания» производит дезинфицирующие средства, химию для промышленности, лаки, краски, химреактивы. Также предприятие выпускает приборы и посуду для лабораторных исследований.