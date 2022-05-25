25 мая 2022

Свердловский следователь обогнал Бастрыкина в доходах за 2021 год

© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин Александр, бастрыкин александр
За 2021 год председатель СК РФ заработал на 100 тысяч больше, чем годом ранее Фото:

Руководитель свердловского областного управления СК РФ генерал-лейтенант Михаил Богинский заработал за 2021 год больше председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Об этом стало известно из деклараций о доходах, опубликованных на сайте ведомства.

За 2021 год Михаил Богинский заработал 16,69 млн рублей в то время, как председатель СК РФ 14,18 млн рублей. Больше всех сотрудников Следственного комитета заработал первый замглавы башкирского управления полковник Евгений Лагацкий — 16,73 млн рублей. Также Бастрыкина обогнал замглавы управления по Ростовской области полковник Александр Кондратенко, которому удалось заработать 15,82 млн рублей.

Из декларации о доходах следует, что за 2021 год председателю СК РФ удалось заработать на 100 тысяч рублей больше, чем годом ранее. URA.RU сообщало, что Бастрыкин попросил отчитаться о причинах изменения меры пресечения двоим обвиняемым по уголовному делу об изнасиловании школьницы в Свердловской области. Также мы сообщали, что свердловчанин записал видеообращение к Бастрыкину, после чего мужчину вызвали на допрос.

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Руководитель свердловского областного управления СК РФ генерал-лейтенант Михаил Богинский заработал за 2021 год больше председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Об этом стало известно из деклараций о доходах, опубликованных на сайте ведомства. За 2021 год Михаил Богинский заработал 16,69 млн рублей в то время, как председатель СК РФ 14,18 млн рублей. Больше всех сотрудников Следственного комитета заработал первый замглавы башкирского управления полковник Евгений Лагацкий — 16,73 млн рублей. Также Бастрыкина обогнал замглавы управления по Ростовской области полковник Александр Кондратенко, которому удалось заработать 15,82 млн рублей. Из декларации о доходах следует, что за 2021 год председателю СК РФ удалось заработать на 100 тысяч рублей больше, чем годом ранее. URA.RU сообщало, что Бастрыкин попросил отчитаться о причинах изменения меры пресечения двоим обвиняемым по уголовному делу об изнасиловании школьницы в Свердловской области. Также мы сообщали, что свердловчанин записал видеообращение к Бастрыкину, после чего мужчину вызвали на допрос.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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