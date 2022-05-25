Свердловский следователь обогнал Бастрыкина в доходах за 2021 год

За 2021 год председатель СК РФ заработал на 100 тысяч больше, чем годом ранееФото: Официальный сайт Президента РФ
Руководитель свердловского областного управления СК РФ генерал-лейтенант Михаил Богинский заработал за 2021 год больше председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Об этом стало известно из деклараций о доходах, опубликованных на сайте ведомства.
За 2021 год Михаил Богинский заработал 16,69 млн рублей в то время, как председатель СК РФ 14,18 млн рублей. Больше всех сотрудников Следственного комитета заработал первый замглавы башкирского управления полковник Евгений Лагацкий — 16,73 млн рублей. Также Бастрыкина обогнал замглавы управления по Ростовской области полковник Александр Кондратенко, которому удалось заработать 15,82 млн рублей.
Из декларации о доходах следует, что за 2021 год председателю СК РФ удалось заработать на 100 тысяч рублей больше, чем годом ранее. URA.RU сообщало, что Бастрыкин попросил отчитаться о причинах изменения меры пресечения двоим обвиняемым по уголовному делу об изнасиловании школьницы в Свердловской области. Также мы сообщали, что свердловчанин записал видеообращение к Бастрыкину, после чего мужчину вызвали на допрос.
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Руководитель свердловского областного управления СК РФ генерал-лейтенант Михаил Богинский заработал за 2021 год больше председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Об этом стало известно из деклараций о доходах, опубликованных на сайте ведомства. За 2021 год Михаил Богинский заработал 16,69 млн рублей в то время, как председатель СК РФ 14,18 млн рублей. Больше всех сотрудников Следственного комитета заработал первый замглавы башкирского управления полковник Евгений Лагацкий — 16,73 млн рублей. Также Бастрыкина обогнал замглавы управления по Ростовской области полковник Александр Кондратенко, которому удалось заработать 15,82 млн рублей. Из декларации о доходах следует, что за 2021 год председателю СК РФ удалось заработать на 100 тысяч рублей больше, чем годом ранее. URA.RU сообщало, что Бастрыкин попросил отчитаться о причинах изменения меры пресечения двоим обвиняемым по уголовному делу об изнасиловании школьницы в Свердловской области. Также мы сообщали, что свердловчанин записал видеообращение к Бастрыкину, после чего мужчину вызвали на допрос.