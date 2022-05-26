Власти РФ отказались продавать Челябинский дом печати

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Подготовка города к приезду Путина. Челябинск, челябинский дом печати
Здание пытались продать с 2015 года Фото:

Власти РФ передумали продавать с торгов Челябинский дом печати. Сам объект пытаются приватизировать с 2015 года.

«Правительство России исключило из прогнозного плана приватизации федерального имущества на 2022—2024 годы девять региональных компаний. В том числе «Челябинский дом печати», — пишет ТАСС со ссылкой на имеющийся в распоряжении редакции документ правительства.

Еще во времена СССР в доме печати находились редакции ведущих газет региона, а также крупнейшая в области типография. К 2007 году СМИ съехали из здания, теперь в нем располагаются офисы государственных органов власти.

Здание Дома печати в Челябинске пытаются продать с 2015 года. Несколько раз восьмиэтажное офисное здание выставляли на аукцион, но покупателей так и не нашлось.

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Власти РФ передумали продавать с торгов Челябинский дом печати. Сам объект пытаются приватизировать с 2015 года. «Правительство России исключило из прогнозного плана приватизации федерального имущества на 2022—2024 годы девять региональных компаний. В том числе «Челябинский дом печати», — пишет ТАСС со ссылкой на имеющийся в распоряжении редакции документ правительства. Еще во времена СССР в доме печати находились редакции ведущих газет региона, а также крупнейшая в области типография. К 2007 году СМИ съехали из здания, теперь в нем располагаются офисы государственных органов власти. Здание Дома печати в Челябинске пытаются продать с 2015 года. Несколько раз восьмиэтажное офисное здание выставляли на аукцион, но покупателей так и не нашлось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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