Кадыров: Запад хочет разыграть «чеченский сценарий» на Украине

29 мая 2022 в 22:10 Размер текста - 17 +

Глава Чечни уверен, что Запад пытается уничтожить Россию и разграбить ее ресурсы Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Страны Запада пытаются отыграть на Украине чеченскую историю начала 90-х годов. Такое мнение выразил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «Мы в Чеченской Республике пережили тот же сценарий, который отыгрывает на Украине Запад. Иностранные наемники, нацизм, тонны оружия, громкие и беспочвенные заявления — все это точь в точь повторяет нашу чеченскую историю начала 90-х. Сомнений никаких нет — это один и тот же продуманный и коварный план», — заявил Кадыров в своем telegram-канале. Также он уточнил, что итогом этого плана для Запада является «уничтожение России, разграбление ее ресурсов, полное господство в мире иностранных ядерных держав». В связи с этим чеченский глава дал совет лидеру Украину: «[Владимиру] Зеленскому нужно протереть глаза, замыленные западной пропагандой, и покончить с нацизмом в своей стране». В связи с длительным геноцидом населения Донбасса Украинскими военными и нацбатами президент России Владимир Путин объявил 24 февраля начало специальной операции на Украине. Перед этимв течение длительного времени страны Запада отправляли туда своих инструкторов для обучения и технику. Также при проведении спецоперации выяснилось, что на Украине также были наемники из разных стран.

Страны Запада пытаются отыграть на Украине чеченскую историю начала 90-х годов. Такое мнение выразил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «Мы в Чеченской Республике пережили тот же сценарий, который отыгрывает на Украине Запад. Иностранные наемники, нацизм, тонны оружия, громкие и беспочвенные заявления — все это точь в точь повторяет нашу чеченскую историю начала 90-х. Сомнений никаких нет — это один и тот же продуманный и коварный план», — заявил Кадыров в своем telegram-канале. Также он уточнил, что итогом этого плана для Запада является «уничтожение России, разграбление ее ресурсов, полное господство в мире иностранных ядерных держав». В связи с этим чеченский глава дал совет лидеру Украину: «[Владимиру] Зеленскому нужно протереть глаза, замыленные западной пропагандой, и покончить с нацизмом в своей стране». В связи с длительным геноцидом населения Донбасса Украинскими военными и нацбатами президент России Владимир Путин объявил 24 февраля начало специальной операции на Украине. Перед этимв течение длительного времени страны Запада отправляли туда своих инструкторов для обучения и технику. Также при проведении спецоперации выяснилось, что на Украине также были наемники из разных стран.