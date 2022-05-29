29 мая 2022
28 мая 2022
27 мая 2022

Синоптики рассказали, что в Пермский край приходит тепло

© Служба новостей «URA.RU»
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Жара в Екатеринбурге, аллея, тепло, поляна, лето, жара
Потепление в Прикамье ожидается с 30 мая Фото:

Метеорологи сообщают, что на следующей неделе (с 30 мая включительно) на территории Пермского края ожидается потепление. Через пять дней столбик термометра поднимется до отметки +25 градусов.

«К концу недели впервые с начала сезона температура приблизится к отметке +25 градусов. В среднем за неделю температура воздуха ожидается выше нормы. Количество осадков — в пределах климатической нормы», — написано на сайте «Метеоролог и я».

В понедельник сложатся благоприятные синоптические условия для положительной динамики к потеплению. Днем ожидаются ливни и грозы, в отдельных районах не исключен мелкий град. Во вторник в Пермском крае облачность уменьшится. В регион придет более теплый воздух. Максимальная температура повысится до +22 градусов.

В среду и четверг под влиянием антициклона установится солнечная погода. Температура воздуха прогреется от +24 до +26 градусов. «К пятнице антициклон начнет разрушаться и отступать на юго-восток. Днем вероятны дожди и грозы. Температура воздуха останется на прежнем уровне», — передают синоптики.

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Метеорологи сообщают, что на следующей неделе (с 30 мая включительно) на территории Пермского края ожидается потепление. Через пять дней столбик термометра поднимется до отметки +25 градусов. «К концу недели впервые с начала сезона температура приблизится к отметке +25 градусов. В среднем за неделю температура воздуха ожидается выше нормы. Количество осадков — в пределах климатической нормы», — написано на сайте «Метеоролог и я». В понедельник сложатся благоприятные синоптические условия для положительной динамики к потеплению. Днем ожидаются ливни и грозы, в отдельных районах не исключен мелкий град. Во вторник в Пермском крае облачность уменьшится. В регион придет более теплый воздух. Максимальная температура повысится до +22 градусов. В среду и четверг под влиянием антициклона установится солнечная погода. Температура воздуха прогреется от +24 до +26 градусов. «К пятнице антициклон начнет разрушаться и отступать на юго-восток. Днем вероятны дожди и грозы. Температура воздуха останется на прежнем уровне», — передают синоптики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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