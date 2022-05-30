30 мая 2022

В пермскую «Планету» пришел известный бренд из Европы

© Служба новостей «URA.RU»
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Покупателям доступны новые летние коллекции одежды Фото:

В пермском торгово-развлекательном центре «Планета» открылся первый в России фирменный магазин женской одежды Perspective. Ранее товары европейского бренда можно было приобрести только через интернет и в мультибрендовых отделах, сообщается в группе ТРЦ в соцсети «ВКонтакте».

«При создании изделий используются качественные ткани из Италии, Франции и Турции, а многие элементы декора пришиваются вручную. С 2017 года бренд создает экологические линейки из переработанных материалов», — указано в сообществе.

Площадь магазина составляет 94 кв. м. Покупателям доступны новые летние коллекции одежды. Компания Perspective была основана в 1973 году в Стамбуле. В России товары бренда начали продаваться с 2017 года.

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В пермском торгово-развлекательном центре «Планета» открылся первый в России фирменный магазин женской одежды Perspective. Ранее товары европейского бренда можно было приобрести только через интернет и в мультибрендовых отделах, сообщается в группе ТРЦ в соцсети «ВКонтакте». «При создании изделий используются качественные ткани из Италии, Франции и Турции, а многие элементы декора пришиваются вручную. С 2017 года бренд создает экологические линейки из переработанных материалов», — указано в сообществе. Площадь магазина составляет 94 кв. м. Покупателям доступны новые летние коллекции одежды. Компания Perspective была основана в 1973 году в Стамбуле. В России товары бренда начали продаваться с 2017 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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