В пермскую «Планету» пришел известный бренд из Европы

Покупателям доступны новые летние коллекции одежды Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В пермском торгово-развлекательном центре «Планета» открылся первый в России фирменный магазин женской одежды Perspective. Ранее товары европейского бренда можно было приобрести только через интернет и в мультибрендовых отделах, сообщается в группе ТРЦ в соцсети «ВКонтакте».

«При создании изделий используются качественные ткани из Италии, Франции и Турции, а многие элементы декора пришиваются вручную. С 2017 года бренд создает экологические линейки из переработанных материалов», — указано в сообществе.

Площадь магазина составляет 94 кв. м. Покупателям доступны новые летние коллекции одежды. Компания Perspective была основана в 1973 году в Стамбуле. В России товары бренда начали продаваться с 2017 года.