Пермяка задержали по подозрению в убийстве продавщицы в Ярославской области Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Ярославской области во время ограбления магазина налетчик смертельно ранил ножом продавщицу. Полиция задержала в качестве подозреваемого жителя Пермского края. Об этом сообщили в следственном комитете Ярославской области.

«30 мая текущего года в одной из квартир поселка Горный Ростовского района было обнаружено тело 40-летней женщины с признаками насильственной смерти — колото-резаными ранениями. <…> по подозрению в совершении убийства сотрудниками уголовного розыска задержан 48-летний житель Пермского края», — говорится в информации на сайте ведомства. Мужчину задержали по «горячим» следам.

Как полагает следствие, пермяк пришел в магазин, достал нож и потребовал дать ему деньги и выпивку. Когда продавец ответила отказом, он несколько раз ударил ее ножом, поле чего выгреб из кассы четыре тысяч рублей и убежал. Раненая женщина доползла до дома соседей, где умерла от ран.

В настоящее время задержанного ждет решение о мере пресечения. Вскоре мужчине предъявят обвинение.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае мужчина убил событульника во время сна. Также жительница края нанесла смертельный удар ножом своему нетрезвому сожителю.