Первый вице-спикер свердловского заксобрания Виктор Шептий опубликовал видео с велопрогулки в лесу под Сысертью (45 км от Екатеринбурга), в котором показал последствия урагана. Политик выложил запись на своей странице «ВКонтакте».
«По-моему, мы свидетели мощнейшего урагана, который тут прошел, по этому болоту [30 км от Сысерти]. Все деревья с корнем повалены и все в одну сторону. Мы предполагаем, что здесь прошел мощный ураган не так давно», — поделился Шептий на видео.
В Свердловской области на 29 и 30 мая МЧС объявило штормовое предупреждение. Спасатели попросили свердловчан воздержаться от дальних поездок и не находиться вблизи тяжелых конструкций. В Екатеринбурге из-за сильного ветра опрокинулась горка на детской площадке и повалены несколько деревьев.
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Первый вице-спикер свердловского заксобрания Виктор Шептий опубликовал видео с велопрогулки в лесу под Сысертью (45 км от Екатеринбурга), в котором показал последствия урагана. Политик выложил запись на своей странице «ВКонтакте». «По-моему, мы свидетели мощнейшего урагана, который тут прошел, по этому болоту [30 км от Сысерти]. Все деревья с корнем повалены и все в одну сторону. Мы предполагаем, что здесь прошел мощный ураган не так давно», — поделился Шептий на видео. В Свердловской области на 29 и 30 мая МЧС объявило штормовое предупреждение. Спасатели попросили свердловчан воздержаться от дальних поездок и не находиться вблизи тяжелых конструкций. В Екатеринбурге из-за сильного ветра опрокинулась горка на детской площадке и повалены несколько деревьев.