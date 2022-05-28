28 мая 2022

Свердловский политик нашел следы урагана под Екатеринбургом. Видео

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Последствия урагана в Екатеринбурге, екатеринбург , ураган, циклон, последствия урагана, устранение последствий, дерево
Вице-спикер заксо Виктор Шептий во время прогулки по лесу обратил внимание на выкорчеванные с корнем деревья (фото из архива) Фото:

Первый вице-спикер свердловского заксобрания Виктор Шептий опубликовал видео с велопрогулки в лесу под Сысертью (45 км от Екатеринбурга), в котором показал последствия урагана. Политик выложил запись на своей странице «ВКонтакте».

«По-моему, мы свидетели мощнейшего урагана, который тут прошел, по этому болоту [30 км от Сысерти]. Все деревья с корнем повалены и все в одну сторону. Мы предполагаем, что здесь прошел мощный ураган не так давно», — поделился Шептий на видео.

В Свердловской области на 29 и 30 мая МЧС объявило штормовое предупреждение. Спасатели попросили свердловчан воздержаться от дальних поездок и не находиться вблизи тяжелых конструкций. В Екатеринбурге из-за сильного ветра опрокинулась горка на детской площадке и повалены несколько деревьев.

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Первый вице-спикер свердловского заксобрания Виктор Шептий опубликовал видео с велопрогулки в лесу под Сысертью (45 км от Екатеринбурга), в котором показал последствия урагана. Политик выложил запись на своей странице «ВКонтакте». «По-моему, мы свидетели мощнейшего урагана, который тут прошел, по этому болоту [30 км от Сысерти]. Все деревья с корнем повалены и все в одну сторону. Мы предполагаем, что здесь прошел мощный ураган не так давно», — поделился Шептий на видео. В Свердловской области на 29 и 30 мая МЧС объявило штормовое предупреждение. Спасатели попросили свердловчан воздержаться от дальних поездок и не находиться вблизи тяжелых конструкций. В Екатеринбурге из-за сильного ветра опрокинулась горка на детской площадке и повалены несколько деревьев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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