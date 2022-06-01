01 июня 2022

Екатеринбуржцы откроют в Подмосковье огромный фуд-маркет

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Улица Малышева в лесах, рестораны терпят убытки. Екатеринбург, отражение, ремонтные работы, поль бейкери
Компания «Малахит» начала строительство «Малаховского рынка» в подмосковных Люберцах Фото:

Екатеринбургская компания «Малахит», владеющая сетью пекарен «Поль Бейкери», начала строительство фуд-маркета «Малаховский рынок» в подмосковных Люберцах. Площадь рынка составит две тысячи квадратных метров. Об этом сообщила операционный директор сети пекарен «Поль Бейкери» Анна Катаржина.

«Конкуренции в Москве мы не боимся. Мы как раз рассчитываем работать на аудиторию, которая не всегда намерена ездить в центр Москвы за впечатлениями в свой выходной день или вечером после рабочего дня. Мы хотим, чтобы люди, которые живут в близлежащих районах, имели возможность провести свободное время с удовольствием и пользой, отдохнуть, зарядится положительными эмоциями, попробовать разнообразную кухню от наших шеф-поваров, приобрести свежие фермерские продукты», — сообщила Катаржина изданию «Коммерсант-Урал».

Завершить строительные работы планируют к 2023 году. «Малаховский рынок» появится на Касимовском шоссе в поселке Малаховка, у компании там уже работают два ресторана: «Поль Бейкери» и Dacha. Площадь фуд-маркета составит две тысячи квадратных метров. Помимо проектов компании — двух пекарен и ресторана — на площадке фуд-маркета появятся компании-арендаторы.

В Екатеринбурге одним из масштабных фуд-маркетов является Estory в ТЦ «Гринвич». На площадке представлено больше тридцати ресторанных концепций. В апреле фуд-маркет отметил первый день рождения.

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Екатеринбургская компания «Малахит», владеющая сетью пекарен «Поль Бейкери», начала строительство фуд-маркета «Малаховский рынок» в подмосковных Люберцах. Площадь рынка составит две тысячи квадратных метров. Об этом сообщила операционный директор сети пекарен «Поль Бейкери» Анна Катаржина. «Конкуренции в Москве мы не боимся. Мы как раз рассчитываем работать на аудиторию, которая не всегда намерена ездить в центр Москвы за впечатлениями в свой выходной день или вечером после рабочего дня. Мы хотим, чтобы люди, которые живут в близлежащих районах, имели возможность провести свободное время с удовольствием и пользой, отдохнуть, зарядится положительными эмоциями, попробовать разнообразную кухню от наших шеф-поваров, приобрести свежие фермерские продукты», — сообщила Катаржина изданию «Коммерсант-Урал». Завершить строительные работы планируют к 2023 году. «Малаховский рынок» появится на Касимовском шоссе в поселке Малаховка, у компании там уже работают два ресторана: «Поль Бейкери» и Dacha. Площадь фуд-маркета составит две тысячи квадратных метров. Помимо проектов компании — двух пекарен и ресторана — на площадке фуд-маркета появятся компании-арендаторы. В Екатеринбурге одним из масштабных фуд-маркетов является Estory в ТЦ «Гринвич». На площадке представлено больше тридцати ресторанных концепций. В апреле фуд-маркет отметил первый день рождения.
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