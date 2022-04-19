Санкции, введенные западными странами, не сильно сказались на деятельности фуд-маркета ESTORY Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Фуд-маркета ESTORY отметил свой первый день рождения. За прошедший год фуд-маркет не только расширился, но и укрепил свои позиции гастрономической и культурной площадки города, несмотря на пандемию и санкции. Об этом рассказали руководители ESTORY во время празднования дня рождения.

«У нас был совершенно уникальный опыт: фуд-маркет строился и искал арендаторов во время пандемии. За этот год открылось 39 ресторанов, три бара, магазин посуды на входе. За год [через фуд-маркет] прошло четыре миллиона гостей», — рассказала маркетолог проекта Екатерина Шихова.

Маркетолог Елизавета Журавлева подчеркнула, что желающих разместиться на площадке ESTORY становится все больше, несмотря на то, что в ресторанном бизнесе повышаются цены на продукты. Так, за последний месяц добавилось еще три гастро-проекта.

«Сегодня состоится презентация трех новых концепций, которые открылись специально для дня рождения ESTORY. Это Spaghetteria — итальянская кухня, „Рамен&Гедза“ — азиатская концепция и „Мама Индия“ — индийская кухня», — заявила девушка перед началом дегустации блюд новых резидентов фудмаркета.

По словам руководителей, санкции, введенные западными странами, не сильно сказались на деятельности фуд-маркета: старые корнеры не закрылись, посетителей также много, несмотря на то, что за последний год средний чек поднялся почти на 100 рублей. «Сейчас средний чек 540 рублей. Он вырос существенно, но нужно понимать, что за последние пару месяцев увеличилась стоимость ингредиентов. На старте проекта средний чек исчислялся 450-470 рублей», — рассказала Журавлева.

Ранее в ТРЦ «Гринвич» на площадке ESTORY открылось новое заведение Spaghetteria. Также о своем скором открытии сообщили веганское кафе Lo vegano и пельменная «Два деда». Все это несмотря на то, что на проблемы с поставками рестораторы начали жаловаться после того, как 24 апреля началась специальная операция на Украине. После этого страны ЕС, США, Канады и Японии ввели жесткие экономические санкции в попытке подорвать экономику России и каждой отдельной российской семьи в целом.

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