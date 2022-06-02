Свердловские депутаты заработают больше чиновников Екатеринбурга

Рядовой екатеринбургский чиновник получает максимум 45 тысяч рублей в месяц Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты Краснотурьинской гордумы (Свердловская область) приняли решение об установлении зарплат депутатов, работающих на постоянной основе. Парламентарии договорились о том, что депутаты следующего созыва будут получать чуть больше 78 тысяч рублей в месяц. Об этом URA.RU рассказал источник в мэрии города.

«Сейчас депутатов, работающих на постоянной основе, у нас нету. То есть депутаты следующего созыва будут получать 78 тысяч рублей. Кто из будущих кандидатов уже задумался о постоянном месте работы в думе — не знаю», — рассказал инсайдер.

По данным источника URA.RU, рядовой чиновник в мэрии Екатеринбурга получает не больше 45 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что зарплата мэра уральской столицы Алексея Орлова состоит из оклада в 63902 рублей, ежемесячной надбавки в виде трех окладов и надбавки за доступ к гостайне. Оклад спикера гордумы Игоря Володина составляет 57512 рублей. Кроме того, каждый месяц он получает надбавку в виде 2,6 оклада.