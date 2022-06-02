Пожар в кафе быстро ликвидировали Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске вечером 2 июня загорелось кафе «Азия», расположенное в районе железнодорожного вокзала. На месте работали службы МЧС.

«Поступило сообщение о выезде подразделений на здание кафе „Азия“ по адресу: г. Челябинск ул. Доватора д. 1Г/1. По прибытии установлено, что происходит горение на кровле павильона.», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Из помещения извлечено два газовых баллона. По предварительной информации два человека получили ожоги. На место прибыли три «скорых помощи». Самостоятельно эвакуировались 12 человек. Открытое горение ликвидировано на площади 20 квадратных метров.

Подразделения МЧС прибыли быстро Служба МЧС