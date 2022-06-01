Депутат из ХМАО выступил перед детьми вместе с бойцами Кадырова

02 июня 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

Депутат думы Пыть-Яха Супьян Хужулов пообщался с детьми Донбасса Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат думы Пыть-Яха Супьян Хужулов, который уехал добровольцем на Донбасс, выступил вместе с военнослужащими полка «Ахмат» перед детьми города Кировск (ЛНР), чьи родители погибли во время боевых действий. Об этом URA.RU сообщила жена народного избранника Юлия Немтина. По ее словам, российских военнослужащих пригласили на встречу в рамках празднования Международного дня защиты детей. «Они пообщались с детьми и вручили им подарки», — рассказала Немтина. Сам Хужулов в интервью кировскому телевидению рассказал, что приехал добровольцем на Донбасс, чтобы защитить мирное население ДНР и ЛНР. «Дети должны в полных семьях расти, должен быть отец и мать. Но так по судьбе случилось. Но страна их не забыла и не бросит. Будем поддерживать», — прокомментировал Хужулов. Ранее URA.RU писало, что Хужулов с бойцами главы Чечни Рамзана Кадырова штурмовали помещения завода «Азовсталь» в Мариуполе. Депутат рассказал, что за время штурмов его группа взяла в плен десятки националистов. Затем он был дислоцирован в ЛНР. Начало спецоперации на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатальонов высокоточными средствами. Подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» , будьте в курсе всех важных событий.

Депутат думы Пыть-Яха Супьян Хужулов, который уехал добровольцем на Донбасс, выступил вместе с военнослужащими полка «Ахмат» перед детьми города Кировск (ЛНР), чьи родители погибли во время боевых действий. Об этом URA.RU сообщила жена народного избранника Юлия Немтина. По ее словам, российских военнослужащих пригласили на встречу в рамках празднования Международного дня защиты детей. «Они пообщались с детьми и вручили им подарки», — рассказала Немтина. Сам Хужулов в интервью кировскому телевидению рассказал, что приехал добровольцем на Донбасс, чтобы защитить мирное население ДНР и ЛНР. «Дети должны в полных семьях расти, должен быть отец и мать. Но так по судьбе случилось. Но страна их не забыла и не бросит. Будем поддерживать», — прокомментировал Хужулов. Ранее URA.RU писало, что Хужулов с бойцами главы Чечни Рамзана Кадырова штурмовали помещения завода «Азовсталь» в Мариуполе. Депутат рассказал, что за время штурмов его группа взяла в плен десятки националистов. Затем он был дислоцирован в ЛНР. Начало спецоперации на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатальонов высокоточными средствами.