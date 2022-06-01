Житель ХМАО через замгенпрокурора РФ добивается суда по ДТП

Заместитель Генерального прокурора РФ Сергей Зайцев провел прием жителей Ханты-Мансийска. Андрей Зеневич обратился из-за аварии, в которой пострадал ребенок.
«Планируем обратиться в суд и получить компенсацию морального вреда с причинителя. ДТП произошло в феврале, при переходе по пешеходному переходу, водитель допустил наезд на моего ребенка», — сообщил Зеневич корреспонденту ОТРК «Югра».
После аварии водителя лишили прав и привлекли к административной ответственности. «Результатом встречи я доволен. Обращение было рассмотрено, удовлетворено. Дал поручение, чтобы подготовили иск в суд по максимально взыскиваемой сумме», — рассказал Зиневич.
Всего приеме у Зайцева побывали 14 человек. Вопросы, озвученные жителями Ханты-Мансийска, генеральная прокуратура взяла на контроль. Оказать помощь югорчанам пообещали в ближайшее время.
Ранее URA.RU писало, что заместитель Генерального прокурора РФ Сергей Зайцев прибыл в Югру с двухдневным визитом. Он провел совещание с руководством окружной прокуратуры в Ханты-Мансийске, на котором дал ряд установок.
Заместитель Генерального прокурора РФ Сергей Зайцев провел прием жителей Ханты-Мансийска. Андрей Зеневич обратился из-за аварии, в которой пострадал ребенок. «Планируем обратиться в суд и получить компенсацию морального вреда с причинителя. ДТП произошло в феврале, при переходе по пешеходному переходу, водитель допустил наезд на моего ребенка», — сообщил Зеневич корреспонденту ОТРК «Югра». После аварии водителя лишили прав и привлекли к административной ответственности. «Результатом встречи я доволен. Обращение было рассмотрено, удовлетворено. Дал поручение, чтобы подготовили иск в суд по максимально взыскиваемой сумме», — рассказал Зиневич. Всего приеме у Зайцева побывали 14 человек. Вопросы, озвученные жителями Ханты-Мансийска, генеральная прокуратура взяла на контроль. Оказать помощь югорчанам пообещали в ближайшее время. Ранее URA.RU писало, что заместитель Генерального прокурора РФ Сергей Зайцев прибыл в Югру с двухдневным визитом. Он провел совещание с руководством окружной прокуратуры в Ханты-Мансийске, на котором дал ряд установок.