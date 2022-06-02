Посол РФ: антироссийские санкции обернутся против США

03 июня 2022 в 07:56 Размер текста - 17 +

Серьезные инвесторы не будут обращать внимание на санкции против РФ, считает Анатолий Антонов Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Антироссийские санкции будут только усугублять экономическую ситуацию в мире, из-за чего США могут столкнуться с нехваткой некоторых продуктов. Такое мнение высказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он назвал новый пакет ограничительных мер «русофобской истерией» США. «Убеждены, что порочная ограничительная практика будет только усугублять состояние дел в мире. Приведет к новым перебоям в цепочках поставок, скажется на продовольственной безопасности. Экономические „колебания“ могут отразиться и на самих Соединенных Штатах, где проблема нехватки некоторых продуктов питания приобретает все более острый характер», — приводит слова Анатолия Антонова официальный telegram-канал посольства РФ в Вашингтоне. По мнению дипломата, одна мысль о том, что Россия может противостоять внешнему давлению, вызывает у США «аллергию». Антонов отметил, что Вашингтон пытается возложить на Россию вину за глобальные экономические проблемы, включая рост цен на топливо. Посол также выразил уверенность, что серьезные инвесторы не будут обращать внимания на санкции против РФ. Минфин США расширил пакет санкций в отношении России 2 мая. Под ограничительные меры ведомства попали официальные лица РФ, в том числе представитель МИД РФ Мария Захарова, вице-премьер Дмитрий Григоренко и министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. Запад усилил санкционное давление на РФ после начала спецоперации на Украине. При этом ограничения ударили, в том числе, по США и странам Европы. Так, The Guardian писала, что Россия победила в экономической войне с Западом. С этим соглашалось и британское издание The Spectator, утверждавшее, что США и Евросоюз не смогут «выиграть» РФ одними санкциями. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Антироссийские санкции будут только усугублять экономическую ситуацию в мире, из-за чего США могут столкнуться с нехваткой некоторых продуктов. Такое мнение высказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он назвал новый пакет ограничительных мер «русофобской истерией» США. «Убеждены, что порочная ограничительная практика будет только усугублять состояние дел в мире. Приведет к новым перебоям в цепочках поставок, скажется на продовольственной безопасности. Экономические „колебания“ могут отразиться и на самих Соединенных Штатах, где проблема нехватки некоторых продуктов питания приобретает все более острый характер», — приводит слова Анатолия Антонова официальный telegram-канал посольства РФ в Вашингтоне. По мнению дипломата, одна мысль о том, что Россия может противостоять внешнему давлению, вызывает у США «аллергию». Антонов отметил, что Вашингтон пытается возложить на Россию вину за глобальные экономические проблемы, включая рост цен на топливо. Посол также выразил уверенность, что серьезные инвесторы не будут обращать внимания на санкции против РФ. Минфин США расширил пакет санкций в отношении России 2 мая. Под ограничительные меры ведомства попали официальные лица РФ, в том числе представитель МИД РФ Мария Захарова, вице-премьер Дмитрий Григоренко и министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. Запад усилил санкционное давление на РФ после начала спецоперации на Украине. При этом ограничения ударили, в том числе, по США и странам Европы. Так, The Guardian писала, что Россия победила в экономической войне с Западом. С этим соглашалось и британское издание The Spectator, утверждавшее, что США и Евросоюз не смогут «выиграть» РФ одними санкциями.