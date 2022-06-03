В Нижневартовске мэрия ответила на вопросы жителей по отоплению

04 июня 2022 в 18:26 Размер текста - 17 +

Запуск систем отопления занимает несколько дней Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Администрация Нижневартовска (ХМАО) отреагировала на просьбы жителей о включении отопления из-за похолодания. Информация опубликована в официальном паблике администрации Нижневартовска. «Кратковременное включение отопления при резком похолодании летом технически крайне затруднительно. Запуск систем отопления — многоступенчатый процесс и занимает несколько дней», — сообщили в департаменте ЖКХ. В мэрии также уточнили, летом идут ремонтные и профилактические работы на тепловых сетях. Это позволит своевременно включить отопление в начале следующего сезона. Ранее URA.RU писало, что жители Ханты-Мансийска и Нижневартовска сообщили, что замерзают в своих квартирах. Рассказами югорчане делятся в соцсети «ВКонтакте». Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Администрация Нижневартовска (ХМАО) отреагировала на просьбы жителей о включении отопления из-за похолодания. Информация опубликована в официальном паблике администрации Нижневартовска. «Кратковременное включение отопления при резком похолодании летом технически крайне затруднительно. Запуск систем отопления — многоступенчатый процесс и занимает несколько дней», — сообщили в департаменте ЖКХ. В мэрии также уточнили, летом идут ремонтные и профилактические работы на тепловых сетях. Это позволит своевременно включить отопление в начале следующего сезона. Ранее URA.RU писало, что жители Ханты-Мансийска и Нижневартовска сообщили, что замерзают в своих квартирах. Рассказами югорчане делятся в соцсети «ВКонтакте».