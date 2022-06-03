03 июня 2022

В Нижневартовске мэрия ответила на вопросы жителей по отоплению

© Служба новостей «URA.RU»
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Отопление. Курган, батарея, шерстяные носки, тепло, радиатор, отопление, носки
Запуск систем отопления занимает несколько дней Фото:

Администрация Нижневартовска (ХМАО) отреагировала на просьбы жителей о включении отопления из-за похолодания. Информация опубликована в официальном паблике администрации Нижневартовска.

«Кратковременное включение отопления при резком похолодании летом технически крайне затруднительно. Запуск систем отопления — многоступенчатый процесс и занимает несколько дней», — сообщили в департаменте ЖКХ.

В мэрии также уточнили, летом идут ремонтные и профилактические работы на тепловых сетях. Это позволит своевременно включить отопление в начале следующего сезона.

Ранее URA.RU писало, что жители Ханты-Мансийска и Нижневартовска сообщили, что замерзают в своих квартирах. Рассказами югорчане делятся в соцсети «ВКонтакте».

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Администрация Нижневартовска (ХМАО) отреагировала на просьбы жителей о включении отопления из-за похолодания. Информация опубликована в официальном паблике администрации Нижневартовска. «Кратковременное включение отопления при резком похолодании летом технически крайне затруднительно. Запуск систем отопления — многоступенчатый процесс и занимает несколько дней», — сообщили в департаменте ЖКХ. В мэрии также уточнили, летом идут ремонтные и профилактические работы на тепловых сетях. Это позволит своевременно включить отопление в начале следующего сезона. Ранее URA.RU писало, что жители Ханты-Мансийска и Нижневартовска сообщили, что замерзают в своих квартирах. Рассказами югорчане делятся в соцсети «ВКонтакте».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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