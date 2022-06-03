03 июня 2022

В Челябинске задержаны два скинхеда с цепями

© Служба новостей «URA.RU»
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Пустой город. Обстановка во время самоизоляции и эпидемии коронавируса. Челябинск, площадь революции, проспект ленина, пустой город
Во дворе магазина ритм полицейские пресекли разборки молодежи Фото:

Во дворе магазина «Ритм», который расположен в центре Челябинска, сотрудники полиции задержали двух 16-летних подростков с цепями, которые напали на группу молодых людей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«В отдел полиции поступило сообщение о конфликте, который произошел между молодыми людьми. В отдел полиции „Советский“ доставлены два человека», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Как уточнил источник URA.RU, молодые люди, причисляющие себя к скинхедам, повздорили с приверженцами другого молодежного течения — неформалами. После начала словесной перепалки очевидцы обратились в полицию. Благодаря оперативной реакции сотрудников правоохранительных органов конфликт удалось пресечь.

С молодыми людьми проведена профилактическая беседа, после чего они были переданы родителям. Подростков поставят на учет.

Как уточнил источник URA.RU, по факту нанесения травм в медицинские органы пострадавшие не обращались. Материал по поводу обращения в полицию зарегистрирован, проводится проверка.

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Во дворе магазина «Ритм», который расположен в центре Челябинска, сотрудники полиции задержали двух 16-летних подростков с цепями, которые напали на группу молодых людей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. «В отдел полиции поступило сообщение о конфликте, который произошел между молодыми людьми. В отдел полиции „Советский“ доставлены два человека», — уточнили в пресс-службе ведомства. Как уточнил источник URA.RU, молодые люди, причисляющие себя к скинхедам, повздорили с приверженцами другого молодежного течения — неформалами. После начала словесной перепалки очевидцы обратились в полицию. Благодаря оперативной реакции сотрудников правоохранительных органов конфликт удалось пресечь. С молодыми людьми проведена профилактическая беседа, после чего они были переданы родителям. Подростков поставят на учет. Как уточнил источник URA.RU, по факту нанесения травм в медицинские органы пострадавшие не обращались. Материал по поводу обращения в полицию зарегистрирован, проводится проверка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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