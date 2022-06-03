В Челябинске задержаны два скинхеда с цепями

Во дворе магазина ритм полицейские пресекли разборки молодежи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Во дворе магазина «Ритм», который расположен в центре Челябинска, сотрудники полиции задержали двух 16-летних подростков с цепями, которые напали на группу молодых людей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«В отдел полиции поступило сообщение о конфликте, который произошел между молодыми людьми. В отдел полиции „Советский“ доставлены два человека», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Как уточнил источник URA.RU, молодые люди, причисляющие себя к скинхедам, повздорили с приверженцами другого молодежного течения — неформалами. После начала словесной перепалки очевидцы обратились в полицию. Благодаря оперативной реакции сотрудников правоохранительных органов конфликт удалось пресечь.

С молодыми людьми проведена профилактическая беседа, после чего они были переданы родителям. Подростков поставят на учет.

Как уточнил источник URA.RU, по факту нанесения травм в медицинские органы пострадавшие не обращались. Материал по поводу обращения в полицию зарегистрирован, проводится проверка.