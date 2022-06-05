Der Spiegel: Россия одержит победу на Донбассе в ближайшие недели

05 июня 2022 в 15:39 Размер текста - 17 +

Российские войска могут занять весь Донбасс к августу, пишет Der Spiegel Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия может занять весь Донбасс в ближайшие 4-5 недель. Об этом пишет агентство Der Spiegel со ссылкой на данные агентства внешней разведки Германии. «Агентство внешней разведки Германии считает, что украинское сопротивление может быть даже сломлено в ближайшие четыре-пять недель. В ряде секретных брифингов за последние дни аналитики BND отметили, что, русские способны каждый день завоевывать небольшие участки территории. BND считает возможным, что российские войска могут взять весь Донбасс под свой контроль к августу», — пишет Der Spiegel. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства сообщил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что сроки спецоперации обусловлены приказом Путина избегать ударов по гражданской инфраструктуре. 2 июня глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что армия республики контролирует почти всю территорию региона. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь сообщил, что армия республики вошла в три украинских региона. Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

Российская армия может занять весь Донбасс в ближайшие 4-5 недель. Об этом пишет агентство Der Spiegel со ссылкой на данные агентства внешней разведки Германии. «Агентство внешней разведки Германии считает, что украинское сопротивление может быть даже сломлено в ближайшие четыре-пять недель. В ряде секретных брифингов за последние дни аналитики BND отметили, что, русские способны каждый день завоевывать небольшие участки территории. BND считает возможным, что российские войска могут взять весь Донбасс под свой контроль к августу», — пишет Der Spiegel. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства сообщил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что сроки спецоперации обусловлены приказом Путина избегать ударов по гражданской инфраструктуре. 2 июня глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что армия республики контролирует почти всю территорию региона. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь сообщил, что армия республики вошла в три украинских региона.