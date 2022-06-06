Мэрия Челябинска продает недостроенный ТРК с гостиницей

Желающих выкупить недострой не нашлось Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэрия Челябинска выставила на торги недостроенный торгово-развлекательный комплекс с гостиницей и подземной парковкой на улице Братьев Кашириных. Стартовая цена объекта, который был изъят у собственника по решению суда, составляет 302,7 млн рублей, сообщается на сайте городской администрации.

«Изъять у ООО „Жилстрой №9“ (город Челябинск) объект незавершенного строительства площадью застройки 2271,8 квадратных метров, со степенью готовности 10%, путем продажи с публичных торгов. Объект расположен по адресу: город Челябинск, Калининский район, улица Братьев Кашириных», — говорится в документах мэрии.

Стартовая цена лота составляла 302,7 млн рублей. На публичные торги, которые прошли 6 июня, никто не заявился. Аукцион признан несостоявшимся. Он будет перенесен на новую дату.

Объект был изъят, поскольку договор аренды земельного участка, на котором он построен, истек. Иск комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска к ООО «Жилстрой №9» был удовлетворен 21 мая 2021 года.