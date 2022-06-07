Клава Кока показала, как снимает стресс. «Это серьезная штука, 18+». Видео

08 июня 2022 в 06:26 Размер текста - 17 +

Клава Кока призналась, что любит собирать конструкторы Lego Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Певица из Екатеринбурга Клава Кока (настоящее имя Клавдия Высокова) в свободное время любит собирать Lego. Недавно ей подарили конструктор из 20 тысяч деталей. Об этом певица рассказала в соцсетях. «У Клавы Коки в одном месте играет детство. Собирала вчера пять цветочков [из Lego], пока монтировала клип. Пять цветочков теперь в вазе, не знаю, что делать с шестым. Поставить его или оставить так? Ребята, посмотрите, что у меня тут на очереди — гитара из Lego. Это уже серьезная штука, 18+ — 21 тысяча деталей. Для меня это какой-то антистресс. Очень радуюсь, очень клево», — рассказала певица. Также она спросила у подписчиков, любят ли они Lego. Ранее URA.RU сообщало, что компания Inventive Retail Group, владеющая брендами Apple, Lego, Samsung и Nike, останется на российском рынке, несмотря на значительное сокращение числа магазинов. Многие иностранные бренды объявили об уходе с российского рынка в связи с началом специальной операции РФ на Украине. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Певица из Екатеринбурга Клава Кока (настоящее имя Клавдия Высокова) в свободное время любит собирать Lego. Недавно ей подарили конструктор из 20 тысяч деталей. Об этом певица рассказала в соцсетях. «У Клавы Коки в одном месте играет детство. Собирала вчера пять цветочков [из Lego], пока монтировала клип. Пять цветочков теперь в вазе, не знаю, что делать с шестым. Поставить его или оставить так? Ребята, посмотрите, что у меня тут на очереди — гитара из Lego. Это уже серьезная штука, 18+ — 21 тысяча деталей. Для меня это какой-то антистресс. Очень радуюсь, очень клево», — рассказала певица. Также она спросила у подписчиков, любят ли они Lego. Ранее URA.RU сообщало, что компания Inventive Retail Group, владеющая брендами Apple, Lego, Samsung и Nike, останется на российском рынке, несмотря на значительное сокращение числа магазинов. Многие иностранные бренды объявили об уходе с российского рынка в связи с началом специальной операции РФ на Украине.