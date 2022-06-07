07 июня 2022

В Перми ждут наплыва туристов из других регионов на День России

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, кольцово, руслайн, взлет самолета, rusline
Средняя стоимость авиабилета в Пермь — 7,1 тыс. рублей Фото:

Пермь замкнула топ-20 городов страны, куда полетят россияне на День России. На город приходится около 1% всех авиапассажиров, перелетающих на праздники по стране. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса «Туту.ру».

«Пермь вошла в топ-20 авианаправлений на День России», — сообщается в исследовании сервиса. Средняя цена на перелет в одну сторону в столицу Прикамья — 7162 рубля.

В топ-10 авианаправлений страны на праздники вошли: Москва (доля от всех пассажиров по России -16,6%), Сочи (13,6%), Санкт-Петербург (12,3%), Екатеринбург (2,3%). Среди уральских городов в топ-20 помимо Перми вошли Сургут и Челябинск (по 1% от всех авиапассажиров страны).

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Пермь замкнула топ-20 городов страны, куда полетят россияне на День России. На город приходится около 1% всех авиапассажиров, перелетающих на праздники по стране. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса «Туту.ру». «Пермь вошла в топ-20 авианаправлений на День России», — сообщается в исследовании сервиса. Средняя цена на перелет в одну сторону в столицу Прикамья — 7162 рубля. В топ-10 авианаправлений страны на праздники вошли: Москва (доля от всех пассажиров по России -16,6%), Сочи (13,6%), Санкт-Петербург (12,3%), Екатеринбург (2,3%). Среди уральских городов в топ-20 помимо Перми вошли Сургут и Челябинск (по 1% от всех авиапассажиров страны).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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