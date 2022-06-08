Канада ввела новые санкции против нефти и газа из России

08 июня 2022 в 19:05 Размер текста - 17 +

Канада расширила санкционный список против России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Канада ввела запрет на услуги для обеспечения работы нефтегазовой и химической промышленности России. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте правительства страны. «Новые меры вводят запрет на экспорт 28 услуг, жизненно важных для работы нефтяной, газовой и химической промышленности, включая технические, управленческие, бухгалтерские и рекламные услуги», — сообщается на сайте. В пресс-службе правительства отметили, что соответствующие ограничения нацелены на отрасль, доля которой занимает около 50% доходов федерального бюджета России. Западные страны ввели масштабные санкции против России в связи с началом специальной операции по демилитаризации Украины. Позже Канада и США решили усилить экспортные ограничения в сфере технологий и иной продукции, чтобы не допустить наращивания военных возможностей России. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, санкционное давление на страну продолжается с начала 2000-х годов и лишь усилилось в последнее время. Главная цель этих ограничений — отмена России и дискриминация всего, что с ней связано, заявлял российский лидер. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Канада ввела запрет на услуги для обеспечения работы нефтегазовой и химической промышленности России. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте правительства страны. «Новые меры вводят запрет на экспорт 28 услуг, жизненно важных для работы нефтяной, газовой и химической промышленности, включая технические, управленческие, бухгалтерские и рекламные услуги», — сообщается на сайте. В пресс-службе правительства отметили, что соответствующие ограничения нацелены на отрасль, доля которой занимает около 50% доходов федерального бюджета России. Западные страны ввели масштабные санкции против России в связи с началом специальной операции по демилитаризации Украины. Позже Канада и США решили усилить экспортные ограничения в сфере технологий и иной продукции, чтобы не допустить наращивания военных возможностей России. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, санкционное давление на страну продолжается с начала 2000-х годов и лишь усилилось в последнее время. Главная цель этих ограничений — отмена России и дискриминация всего, что с ней связано, заявлял российский лидер.