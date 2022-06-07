Канада решила сблизиться с США, чтобы усилить санкции против РФ

08 июня 2022 в 05:14 Размер текста - 17 +

Канада и США укрепят усилия по соблюдению ограничений в отношении России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Правоохранительные органы Канады и США решили усилить экспортные ограничения в сфере технологий и иной продукции, чтобы не допустить наращивание военных возможностей России в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщает агентство пограничных служб Канады. «Сегодня мы укрепляем наши отношения между США и Канадой посредством совместного обязательства использовать наши полномочия и ресурсы для выявления, сдерживания и пресечения нарушений экспортного контроля и обеспечения соблюдения законов и правил», — говорится в пресс-релизе агентства, доступном на официальном сайте ведомства. В сообщении отмечается, чтобы подчеркнуть важность этого партнерства, США и Канада будут обмениваться информацией, конфисковывать поставки и сотрудничать в проведении расследований. «Вместе мы будем обмениваться информацией; проведение пред- и послеотгрузочных проверок и аудитов; инспектировать, задерживать и конфисковывать грузы; и уменьшение угроз путем скоординированных правоприменительных действий и расследований», — указано в документе. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за вынужденной российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры и роли в важнейших мировых событиях. Ограничения коснулись финансового и экономического сектора страны. Однако российское правительство экстренно ввело антикризисные меры, после которых рубль начал укрепляться, а инфляция в западных странах выросла. Кроме того, представители Белого дома объявили о начале худшего энергетического кризиса в США за последние 50 лет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Правоохранительные органы Канады и США решили усилить экспортные ограничения в сфере технологий и иной продукции, чтобы не допустить наращивание военных возможностей России в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщает агентство пограничных служб Канады. «Сегодня мы укрепляем наши отношения между США и Канадой посредством совместного обязательства использовать наши полномочия и ресурсы для выявления, сдерживания и пресечения нарушений экспортного контроля и обеспечения соблюдения законов и правил», — говорится в пресс-релизе агентства, доступном на официальном сайте ведомства. В сообщении отмечается, чтобы подчеркнуть важность этого партнерства, США и Канада будут обмениваться информацией, конфисковывать поставки и сотрудничать в проведении расследований. «Вместе мы будем обмениваться информацией; проведение пред- и послеотгрузочных проверок и аудитов; инспектировать, задерживать и конфисковывать грузы; и уменьшение угроз путем скоординированных правоприменительных действий и расследований», — указано в документе. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за вынужденной российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры и роли в важнейших мировых событиях. Ограничения коснулись финансового и экономического сектора страны. Однако российское правительство экстренно ввело антикризисные меры, после которых рубль начал укрепляться, а инфляция в западных странах выросла. Кроме того, представители Белого дома объявили о начале худшего энергетического кризиса в США за последние 50 лет.