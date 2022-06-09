Тюменца поразила реакция Путина на его изобретение

09 июня 2022 в 23:04 Размер текста - 17 +

Анализ крови сможет стать более качественным и менее травматичным, сказал Николай Мышьяков. Фото: Денис Моргунов © URA.RU Аппарат для автоматического забора крови, на который обратил внимание президент России Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями на ВДНХ, поможет сократить издержки лабораториями и подготавливать более качественные анализы. В беседе с URA.RU студент лечебного Факультета ТюмГУ, руководитель стартапа AutoHem Николай Мышьяков рассказал, что не ожидал особого внимания от российского лидера. «Мы разрабатываем аппарат для автоматического забора венозной крови. Мы планируем его продавать компаниям, которые занимаются лабораторной диагностикой. Мы им можем предложить снижение издержек за счет сокращения фонда оплаты труда, площади помещения, которое необходимо для проведения процедур. Для конечного потребителя можем предложить большую вероятность, что попадут в вену. Это менее травматично за счет того, что аппарат компенсирует тремор во время процедуры», — сообщил Николай Мышьяков. По его словам, новый аппарат поможет повысить качество самих анализов «Есть много вещей, которые медсестра должна соблюсти. Например, температурный режим, режим хранения, жгут вовремя снять, пробирку выбрать. С нашим аппаратом мы уверены, что все сделано, как запрограммировано по протоколу, и ошибки быть не может», — подчеркнул руководитель стартапа. Он рассказал о том, как его проект заметил президент. «Встреча прошла в приятной атмосфере, очень душевно. Наш стартап безбашенный. Идея своеобразная. Нам важна поддержка с точки зрения продвижения и мы хотим получить интерес к такой концепции. Путин сделал нам кассу. Я рассчитывал просто задать вопрос и получить какой-то ответ. Я почувствовал, что появился особый интерес и этого я совсем не ожидал», — отметил студент. Владимир Путин провел встречу с молодыми предпринимателями. Он объяснил, что для этого мероприятия площадка ВДНХ была выбрана неслучайно. Там десятилетиями демонстрировались наилучшие достижения РФ по всем основным направлениям развития. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Аппарат для автоматического забора крови, на который обратил внимание президент России Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями на ВДНХ, поможет сократить издержки лабораториями и подготавливать более качественные анализы. В беседе с URA.RU студент лечебного Факультета ТюмГУ, руководитель стартапа AutoHem Николай Мышьяков рассказал, что не ожидал особого внимания от российского лидера. «Мы разрабатываем аппарат для автоматического забора венозной крови. Мы планируем его продавать компаниям, которые занимаются лабораторной диагностикой. Мы им можем предложить снижение издержек за счет сокращения фонда оплаты труда, площади помещения, которое необходимо для проведения процедур. Для конечного потребителя можем предложить большую вероятность, что попадут в вену. Это менее травматично за счет того, что аппарат компенсирует тремор во время процедуры», — сообщил Николай Мышьяков. По его словам, новый аппарат поможет повысить качество самих анализов «Есть много вещей, которые медсестра должна соблюсти. Например, температурный режим, режим хранения, жгут вовремя снять, пробирку выбрать. С нашим аппаратом мы уверены, что все сделано, как запрограммировано по протоколу, и ошибки быть не может», — подчеркнул руководитель стартапа. Он рассказал о том, как его проект заметил президент. «Встреча прошла в приятной атмосфере, очень душевно. Наш стартап безбашенный. Идея своеобразная. Нам важна поддержка с точки зрения продвижения и мы хотим получить интерес к такой концепции. Путин сделал нам кассу. Я рассчитывал просто задать вопрос и получить какой-то ответ. Я почувствовал, что появился особый интерес и этого я совсем не ожидал», — отметил студент. Владимир Путин провел встречу с молодыми предпринимателями. Он объяснил, что для этого мероприятия площадка ВДНХ была выбрана неслучайно. Там десятилетиями демонстрировались наилучшие достижения РФ по всем основным направлениям развития.