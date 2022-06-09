Путин представил новое поколение российских бизнесменов

Они придут на смену Тинькову, Потанину и Прохорову

09 июня 2022 в 22:02 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин представил людей, которые сделают технологическую революцию в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент РФ Владимир Путин представил новое поколение бизнесменов, которые должны обеспечить технологический суверенитет страны. Они придут на смену крупнейшим предпринимателям Олегу Тинькову, Владимиру Потанину, Михаилу Прохорову и другим. Молодые стартаперы, имена которых пока мало известны, готовы двигать страну вперед, объясняют URA.RU политологи итоги встречи с ними Путина 9 июня в Москве. По словам экспертов, в периоды революционного перелома, молодежь становится главной движущей силой. Свою поездку на ВДНХ Путин начал с осмотра мультимедийной выставки «Петр I. Рождение империи», посвященной 350-летию царя-реформатора. После этого в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) президент там же, на ВДНХ, встретился с молодыми предпринимателями и новаторами. Путин сразу объяснил, почему встреча проходит в этом месте, и дал понять, что возлагает большие надежды на собеседников и на их инициативы. «ВДНХ — площадка, где десятилетиями демонстрировались наилучшие достижения нашей страны по всем основным направлениям: это то, что всегда составляло гордость страны, что двигало ее вперед и позволяло находиться на передовых рубежах развития», — заметил Путин. Президент РФ Владимир Путин побывал на мультимедийной выставке, посвященной юбилею Петра Первого, на ВДНХ Фото: официальный сайт президента РФ Президент подчеркнул, что сегодня, чтобы «претендовать на лидерство, нужно обеспечить свой суверенитет». «Страна является или суверенной, или колонией. А колония исторических перспектив не имеет… Россия всегда была на острие происходящих событий. Иногда приходилось отступать, но только для того, чтобы, собравшись с силами, сосредоточиться и идти вперед», — отметил президент. По словам Путина речь идет о военно-политическом, экономическом, технологическом и общественном суверенитете (консолидации). Все четыре составляющие госсуверенитета взаимосвязаны, подчеркнул президент. Путин привел в пример разработку гиперзвукового оружия. Он признался, что сильно удивился, когда увидел, сколько предприятий, научных институтов, конструкторских бюро работали над его созданием — больше тысячи специалистов. «То же самое в экономике в целом. Если экономика будет хромать, чихать и кашлять, тогда какая консолидация общества? А если не будет консолидации, вообще ничего не будет», — заявил Путин. Петр Первый возвращал русские земли, то же самое делает сейчас Россия, заявил Путин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Похожая ситуация была и во времена Петра Первого, заметил президент. Император вел Северную войну 21 год, но «он ничего не отторгал, он возвращал», подчеркнул Путин. «Когда он заложил новую столицу, ни одна из стран Европы не признавала эту территорию за Россией, все признавали ее за Швецией. А там испокон веков наряду с финно-угорскими народами жили славяне, причем эта территория находилась под контролем Российского государства. Это касается и Нарвы, его первых походов. Чего полез туда? Возвращал и укреплял — вот что делал. Судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять», — отметил Путин и добавил, что нужно ориентироваться на базовые ценности суверенитета страны, чтобы преуспеть. Российские технологии должны быть лучше зарубежных, подчеркнул президент Путин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Молодые предприниматели показали, что они готовы к этому. Некоторые стартапы, о которых рассказали участники встречи, немало удивили Путина. Например, разработка аппарата для автоматического забора венозной крови. Президенту рассказали и о разработке квантовых технологий, современных аккумуляторов, микросхем и т. д. Бизнесмены заверили Путина, что он может на них рассчитывать. «Мы устремлены в будущее. Но это будущее может быть создано только такими людьми, как вы. На таких нацеленных на будущее людей рассчитывает Россия», — поправил Путин. Он заверил, что у России никогда не будет закрытой экономики. Поэтому можно и нужно мечтать, создавать самые амбициозные проекты. «Чем невероятнее проект, тем больше шансов двигаться вперед. Наши технологии, наши сервисы должны быть лучше мировых. Если мы будем стремиться к тому, что они были не хуже, мы будем отставать, если у нас будет лучше — мы всегда будем на шаг впереди», — обратился Путин к молодежи. ВДНХ в будущем, возможно, станет местом демонстрации сегодняшних достижений молодежи Фото: Владимир Андреев © URA.RU Приезд Путина на ВДНХ, посещение выставки, посвященной юбилею Петра Первого, и встреча с молодыми предпринимателями символично прошли в один день, отмечают политологи. Выставка достижений народного хозяйства еще со сталинских времен была «витриной Советского Союза». Сегодня же молодые предприниматели — «наиболее ценный товар», говорит научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Петр Первый провел первую в истории России модернизацию и позволил России «резко догнать развитые на тот момент страны, сделать большой скачок в экономике, в военном деле», пояснил гендиректор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский. «Мы входим в фазу развития, в которой снова потребуется совершать такой рывок, поэтому президент обращается с таким запросом к молодым предпринимателям. Именно они должны будут проводить эту модернизацию», — отметил Еловский. От идей молодых предпринимателей, новаторов зависит технологический суверенитет России Фото: официальный сайт президента РФ При этом Путину важно успокоить молодежь, показать, что не нужно бежать из страны, что государство готово поддерживать их инициативы, считает исполнительный директор Центра политического анализа Вячеслав Данилов. «Молодым предпринимателям придется работать в непростых условиях, поэтому им нужна моральная и материальная поддержка государства. Но у России появилась надежда, что она завершит промышленную революцию, которая обеспечит независимость от Запада в авиапроме, машиностроении, космических технологиях», — считает Данилов. Путин делает ставку на тех, кто может сконструировать абсолютно новую экономику, которой еще никогда не было в России, убежден гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. «С началом спецоперации на Украине для молодежи открылись новые возможности. Вопрос — как они воспользуются этими возможностями. Путин говорит: „Ребята, давайте, дорога открыта, мало кто пока понимает, как правильно по ней идти, но кто-то станет на ней чемпионом“», — поясняет Шпунт. По его словам, в этой ситуации в России будут рождаться новые крупные бизнесмены, как в свое время появились Олег Тиньков, Владимир Потанин, Михаил Прохоров и другие. «Мы пока не знаем их имен. Мы не понимаем даже отраслей, в которых они появятся. Мы не понимаем предмета, на котором они будут строить свою капитализацию. Но очевидно, что эти ребята понимают, что надо делать сейчас, что надо покупать и развивать», — отметил политолог. Статья по теме Путин перезапустил программу импортозамещения в России В современных условиях общество должно быть динамично, а динамику придает молодежь, отметил политолог Дмитрий Журавлев. «Почему все директора заводов в период индустриализации были молодыми ребятами? Потому что делать надо было то, чего никто не умел делать. Президент понимает, что надо качественно менять ситуацию, а не просто что-то строить. Идет борьба за лидерство, меняется структура экономики, определены друзья и враги России. В такие периоды слома, революционных изменений молодежь наиболее эффективна», — резюмировал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Президент РФ Владимир Путин представил новое поколение бизнесменов, которые должны обеспечить технологический суверенитет страны. Они придут на смену крупнейшим предпринимателям Олегу Тинькову, Владимиру Потанину, Михаилу Прохорову и другим. Молодые стартаперы, имена которых пока мало известны, готовы двигать страну вперед, объясняют URA.RU политологи итоги встречи с ними Путина 9 июня в Москве. По словам экспертов, в периоды революционного перелома, молодежь становится главной движущей силой. Свою поездку на ВДНХ Путин начал с осмотра мультимедийной выставки «Петр I. Рождение империи», посвященной 350-летию царя-реформатора. После этого в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) президент там же, на ВДНХ, встретился с молодыми предпринимателями и новаторами. Путин сразу объяснил, почему встреча проходит в этом месте, и дал понять, что возлагает большие надежды на собеседников и на их инициативы. «ВДНХ — площадка, где десятилетиями демонстрировались наилучшие достижения нашей страны по всем основным направлениям: это то, что всегда составляло гордость страны, что двигало ее вперед и позволяло находиться на передовых рубежах развития», — заметил Путин. Президент подчеркнул, что сегодня, чтобы «претендовать на лидерство, нужно обеспечить свой суверенитет». «Страна является или суверенной, или колонией. А колония исторических перспектив не имеет… Россия всегда была на острие происходящих событий. Иногда приходилось отступать, но только для того, чтобы, собравшись с силами, сосредоточиться и идти вперед», — отметил президент. По словам Путина речь идет о военно-политическом, экономическом, технологическом и общественном суверенитете (консолидации). Все четыре составляющие госсуверенитета взаимосвязаны, подчеркнул президент. Путин привел в пример разработку гиперзвукового оружия. Он признался, что сильно удивился, когда увидел, сколько предприятий, научных институтов, конструкторских бюро работали над его созданием — больше тысячи специалистов. «То же самое в экономике в целом. Если экономика будет хромать, чихать и кашлять, тогда какая консолидация общества? А если не будет консолидации, вообще ничего не будет», — заявил Путин. Похожая ситуация была и во времена Петра Первого, заметил президент. Император вел Северную войну 21 год, но «он ничего не отторгал, он возвращал», подчеркнул Путин. «Когда он заложил новую столицу, ни одна из стран Европы не признавала эту территорию за Россией, все признавали ее за Швецией. А там испокон веков наряду с финно-угорскими народами жили славяне, причем эта территория находилась под контролем Российского государства. Это касается и Нарвы, его первых походов. Чего полез туда? Возвращал и укреплял — вот что делал. Судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять», — отметил Путин и добавил, что нужно ориентироваться на базовые ценности суверенитета страны, чтобы преуспеть. Молодые предприниматели показали, что они готовы к этому. Некоторые стартапы, о которых рассказали участники встречи, немало удивили Путина. Например, разработка аппарата для автоматического забора венозной крови. Президенту рассказали и о разработке квантовых технологий, современных аккумуляторов, микросхем и т. д. Бизнесмены заверили Путина, что он может на них рассчитывать. «Мы устремлены в будущее. Но это будущее может быть создано только такими людьми, как вы. На таких нацеленных на будущее людей рассчитывает Россия», — поправил Путин. Он заверил, что у России никогда не будет закрытой экономики. Поэтому можно и нужно мечтать, создавать самые амбициозные проекты. «Чем невероятнее проект, тем больше шансов двигаться вперед. Наши технологии, наши сервисы должны быть лучше мировых. Если мы будем стремиться к тому, что они были не хуже, мы будем отставать, если у нас будет лучше — мы всегда будем на шаг впереди», — обратился Путин к молодежи. Приезд Путина на ВДНХ, посещение выставки, посвященной юбилею Петра Первого, и встреча с молодыми предпринимателями символично прошли в один день, отмечают политологи. Выставка достижений народного хозяйства еще со сталинских времен была «витриной Советского Союза». Сегодня же молодые предприниматели — «наиболее ценный товар», говорит научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Петр Первый провел первую в истории России модернизацию и позволил России «резко догнать развитые на тот момент страны, сделать большой скачок в экономике, в военном деле», пояснил гендиректор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский. «Мы входим в фазу развития, в которой снова потребуется совершать такой рывок, поэтому президент обращается с таким запросом к молодым предпринимателям. Именно они должны будут проводить эту модернизацию», — отметил Еловский. При этом Путину важно успокоить молодежь, показать, что не нужно бежать из страны, что государство готово поддерживать их инициативы, считает исполнительный директор Центра политического анализа Вячеслав Данилов. «Молодым предпринимателям придется работать в непростых условиях, поэтому им нужна моральная и материальная поддержка государства. Но у России появилась надежда, что она завершит промышленную революцию, которая обеспечит независимость от Запада в авиапроме, машиностроении, космических технологиях», — считает Данилов. Путин делает ставку на тех, кто может сконструировать абсолютно новую экономику, которой еще никогда не было в России, убежден гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. «С началом спецоперации на Украине для молодежи открылись новые возможности. Вопрос — как они воспользуются этими возможностями. Путин говорит: „Ребята, давайте, дорога открыта, мало кто пока понимает, как правильно по ней идти, но кто-то станет на ней чемпионом“», — поясняет Шпунт. По его словам, в этой ситуации в России будут рождаться новые крупные бизнесмены, как в свое время появились Олег Тиньков, Владимир Потанин, Михаил Прохоров и другие. «Мы пока не знаем их имен. Мы не понимаем даже отраслей, в которых они появятся. Мы не понимаем предмета, на котором они будут строить свою капитализацию. Но очевидно, что эти ребята понимают, что надо делать сейчас, что надо покупать и развивать», — отметил политолог. В современных условиях общество должно быть динамично, а динамику придает молодежь, отметил политолог Дмитрий Журавлев. «Почему все директора заводов в период индустриализации были молодыми ребятами? Потому что делать надо было то, чего никто не умел делать. Президент понимает, что надо качественно менять ситуацию, а не просто что-то строить. Идет борьба за лидерство, меняется структура экономики, определены друзья и враги России. В такие периоды слома, революционных изменений молодежь наиболее эффективна», — резюмировал эксперт.