09 июня 2022

На челябинской телебашне в День России появятся буквы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер на челябинском РТПЦ и акции Зажги телебашню. Челябинск, телевидение, телебашня, подсветка телебашни
На башню выведут хештеги «Мы Россия, мы вместе» Фото:

Праздничная подсветка будет включена на телебашне в Челябинске в честь Дня России. На башню выведут хештеги «Мы Россия, мы вместе», сообщает пресс-служба Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).

«12 июня телебашни РТРС включат праздничные сценарии архитектурно-художественных подсветок в честь Дня России. В Челябинске на фоне триколора на башню выведут хештеги „Мы Россия, мы вместе“, а в Туле — герб города», — пишет ТАСС со ссылкой на РТРС.

На медиафасаде Останкинской башни будет транслироваться праздничный видеоролик с фразой «12 июня — День России» и изображение российского триколора. Также в честь праздника будет включена подсветка на телебашнях Воронежа, Перми, Нижнего Новгорода, Кирова, Черкесска, Саратова, Костромы, Екатеринбурга, Самары, Грозного, Пензы, Калуги, Твери, Саранска и других городов.

Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

Праздничная подсветка будет включена на телебашне в Челябинске в честь Дня России. На башню выведут хештеги «Мы Россия, мы вместе», сообщает пресс-служба Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС). «12 июня телебашни РТРС включат праздничные сценарии архитектурно-художественных подсветок в честь Дня России. В Челябинске на фоне триколора на башню выведут хештеги „Мы Россия, мы вместе“, а в Туле — герб города», — пишет ТАСС со ссылкой на РТРС. На медиафасаде Останкинской башни будет транслироваться праздничный видеоролик с фразой «12 июня — День России» и изображение российского триколора. Также в честь праздника будет включена подсветка на телебашнях Воронежа, Перми, Нижнего Новгорода, Кирова, Черкесска, Саратова, Костромы, Екатеринбурга, Самары, Грозного, Пензы, Калуги, Твери, Саранска и других городов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...