На челябинской телебашне в День России появятся буквы

09 июня 2022 в 23:11 Размер текста - 17 +

На башню выведут хештеги «Мы Россия, мы вместе» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Праздничная подсветка будет включена на телебашне в Челябинске в честь Дня России. На башню выведут хештеги «Мы Россия, мы вместе», сообщает пресс-служба Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС). «12 июня телебашни РТРС включат праздничные сценарии архитектурно-художественных подсветок в честь Дня России. В Челябинске на фоне триколора на башню выведут хештеги „Мы Россия, мы вместе“, а в Туле — герб города», — пишет ТАСС со ссылкой на РТРС. На медиафасаде Останкинской башни будет транслироваться праздничный видеоролик с фразой «12 июня — День России» и изображение российского триколора. Также в честь праздника будет включена подсветка на телебашнях Воронежа, Перми, Нижнего Новгорода, Кирова, Черкесска, Саратова, Костромы, Екатеринбурга, Самары, Грозного, Пензы, Калуги, Твери, Саранска и других городов. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

Праздничная подсветка будет включена на телебашне в Челябинске в честь Дня России. На башню выведут хештеги «Мы Россия, мы вместе», сообщает пресс-служба Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС). «12 июня телебашни РТРС включат праздничные сценарии архитектурно-художественных подсветок в честь Дня России. В Челябинске на фоне триколора на башню выведут хештеги „Мы Россия, мы вместе“, а в Туле — герб города», — пишет ТАСС со ссылкой на РТРС. На медиафасаде Останкинской башни будет транслироваться праздничный видеоролик с фразой «12 июня — День России» и изображение российского триколора. Также в честь праздника будет включена подсветка на телебашнях Воронежа, Перми, Нижнего Новгорода, Кирова, Черкесска, Саратова, Костромы, Екатеринбурга, Самары, Грозного, Пензы, Калуги, Твери, Саранска и других городов.