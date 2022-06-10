В Перми прошло открытие фестиваля под руководством Курентзиса. Фото

11 июня 2022 в 23:08 Размер текста - 17 +

В Перми прошло открытие международного Дягилевского фестиваля Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми во Дворце Культуры имени А.Г. Солдатова прошло открытие 16-го международного Дягилевского фестиваля. Фестиваль проходил под художественным руководством всемирно известного дирижера Теодора Курентзиса, ранее работавшим худруком Пермской оперы. Мероприятие посетили губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и глава администрации губернатора Александр Смертин, а также другие политические деятели Перми. Зрительный зал был заполнен на 100%. На открытии оркестр musicAeterna под руководством Курентзиса, исполнили симфонический этюд военного времени — «Метаморфоза» Рихарда Штрауса и Шестую симфонию Чайковского. На закрытии фестиваля зрителей ждет премьера постановки опера-мистерия Карла Орфа «Мистерия на конец времени». Ее дирижером также выступит Теодор Курентзис. Продажа билетов на фестиваль под руководством дирижера Теодора Курентзиса открылась 24 мая. Фестиваль продлится до 20 июня, об этом URA.RU сообщало ранее. Открытие международного Дягилевского фестиваля прошло в ДК Солдатова Фото: Сергей Русанов © URA.RU На открытии Дягилевского фестиваля зрительский зал был заполнен Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил открытие Дягилевского фестиваля Фото: Сергей Русанов © URA.RU Глава администрации губернатора Александр Смертин посетил открытие фестиваля Фото: Сергей Русанов © URA.RU Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

В Перми во Дворце Культуры имени А.Г. Солдатова прошло открытие 16-го международного Дягилевского фестиваля. Фестиваль проходил под художественным руководством всемирно известного дирижера Теодора Курентзиса, ранее работавшим худруком Пермской оперы. Мероприятие посетили губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и глава администрации губернатора Александр Смертин, а также другие политические деятели Перми. Зрительный зал был заполнен на 100%. На открытии оркестр musicAeterna под руководством Курентзиса, исполнили симфонический этюд военного времени — «Метаморфоза» Рихарда Штрауса и Шестую симфонию Чайковского. На закрытии фестиваля зрителей ждет премьера постановки опера-мистерия Карла Орфа «Мистерия на конец времени». Ее дирижером также выступит Теодор Курентзис. Продажа билетов на фестиваль под руководством дирижера Теодора Курентзиса открылась 24 мая. Фестиваль продлится до 20 июня, об этом URA.RU сообщало ранее.