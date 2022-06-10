10 июня 2022

В Перми прошло открытие фестиваля под руководством Курентзиса. Фото

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Открытие Дягилевского фестиваля ДК Солдатова. Пермь, дягилевский фестиваль 2022
В Перми прошло открытие международного Дягилевского фестиваля Фото:

В Перми во Дворце Культуры имени А.Г. Солдатова прошло открытие 16-го международного Дягилевского фестиваля. Фестиваль проходил под художественным руководством всемирно известного дирижера Теодора Курентзиса, ранее работавшим худруком Пермской оперы.

Мероприятие посетили губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и глава администрации губернатора Александр Смертин, а также другие политические деятели Перми. Зрительный зал был заполнен на 100%.

На открытии оркестр musicAeterna под руководством Курентзиса, исполнили симфонический этюд военного времени — «Метаморфоза» Рихарда Штрауса и Шестую симфонию Чайковского. На закрытии фестиваля зрителей ждет премьера постановки опера-мистерия Карла Орфа «Мистерия на конец времени». Ее дирижером также выступит Теодор Курентзис.

Продажа билетов на фестиваль под руководством дирижера Теодора Курентзиса открылась 24 мая. Фестиваль продлится до 20 июня, об этом URA.RU сообщало ранее.

Открытие Дягилевского фестиваля ДК Солдатова. Пермь
Открытие международного Дягилевского фестиваля прошло в ДК Солдатова
Фото:
Открытие Дягилевского фестиваля ДК Солдатова. Пермь
На открытии Дягилевского фестиваля зрительский зал был заполнен
Фото:
Открытие Дягилевского фестиваля ДК Солдатова. Пермь
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил открытие Дягилевского фестиваля
Фото:

Открытие Дягилевского фестиваля ДК Солдатова. Пермь
Глава администрации губернатора Александр Смертин посетил открытие фестиваля
Фото:

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В Перми во Дворце Культуры имени А.Г. Солдатова прошло открытие 16-го международного Дягилевского фестиваля. Фестиваль проходил под художественным руководством всемирно известного дирижера Теодора Курентзиса, ранее работавшим худруком Пермской оперы. Мероприятие посетили губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и глава администрации губернатора Александр Смертин, а также другие политические деятели Перми. Зрительный зал был заполнен на 100%. На открытии оркестр musicAeterna под руководством Курентзиса, исполнили симфонический этюд военного времени — «Метаморфоза» Рихарда Штрауса и Шестую симфонию Чайковского. На закрытии фестиваля зрителей ждет премьера постановки опера-мистерия Карла Орфа «Мистерия на конец времени». Ее дирижером также выступит Теодор Курентзис. Продажа билетов на фестиваль под руководством дирижера Теодора Курентзиса открылась 24 мая. Фестиваль продлится до 20 июня, об этом URA.RU сообщало ранее.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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